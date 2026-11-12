Dovada asasinatului economic la care sunt victime românii: Inflația scade la 6,9% dar prețurile continuă să urce. A doua lună consecutivă de scumpiri tot mai mari
Postat la: 12.11.2026 |
Românii se confruntă cu o nouă accelerare a scumpirilor, după ce prețurile au crescut într-un ritm mai rapid pentru a doua lună la rând. Inflația anuală a ajuns în octombrie la 6,9%, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari majorări au fost înregistrate în sectorul serviciilor.
Serviciile au înregistrat cele mai importante scumpiri, cu o creștere de 11,23% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul produselor nealimentare, prețurile au avansat cu 7,66%, în timp ce alimentele s-au scumpit cu 3,07%. Banca Națională a României (BNR) și-a modificat în sens ascendent estimările privind evoluția inflației în următorii ani. Conform prognozei prezentate în august de guvernatorul Mugur Isărescu, inflația ar urma să ajungă la 6,1% la sfârșitul anului 2026, peste nivelul de 5,5% anticipat anterior. Pentru finalul anului 2027, banca centrală estimează o reducere a inflației la 3,4%, față de prognoza precedentă de 2,9%.
Cafeaua rămâne produsul alimentar care a înregistrat cea mai mare creștere de preț în ultimul an, cu un avans de 12,48% în octombrie 2026 față de aceeași lună din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Pe poziția a doua se situează ouăle, care s-au scumpit cu 10,50%, urmate de laptele de vacă, al cărui preț a crescut cu 8,11%. Majorări importante au fost consemnate și în cazul uleiului comestibil, care costă cu 7,94% mai mult decât în urmă cu un an.
La produsele din carne, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la carnea de vită, cu 7,17%. Carnea de pasăre s-a scumpit cu 2,94%, iar cea de porc cu 2,28%. În cazul produselor din pește, prețurile au urcat cu 5,29% pentru peștele proaspăt și cu 5,27% pentru conserve. Produsele din categoria zahăr și miere de albine au înregistrat, în ansamblu, o majorare de 4,91%, deși zahărul s-a ieftinit cu 0,85%. Scumpirile au afectat și băuturile alcoolice. Țuica și celelalte băuturi spirtoase au ajuns să coste cu 5,19% mai mult, berea cu 4,79%, iar vinul cu 3,96%. Potrivit INS, pâinea s-a scumpit cu 4,5%, telemeaua de vacă cu 3,46%, iar cea de oaie cu 3,43%.
Nu toate alimentele au înregistrat majorări de preț. Datele oficiale arată că unele produse au devenit mai ieftine în octombrie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai importantă reducere a fost consemnată la fructele proaspete, ale căror prețuri au coborât cu 15,38%. Ieftiniri au fost înregistrate și la mălai, cu 2,86%, cartofi, cu 2,53%, și făină, cu 2,5%. Prețurile au scăzut într-o măsură mai mică la unt, cu 0,77%, și la fasolea boabe, cu 0,65%.
În categoria produselor nealimentare, carburanții au înregistrat cele mai puternice majorări de preț față de octombrie 2025. Motorina s-a scumpit cu 43,45%, în timp ce benzina a înregistrat o creștere de 32,91%. Și energia electrică a continuat să se scumpească, tarifele fiind cu 4,09% mai mari în octombrie 2026. Evoluția vine după dispariția efectului de bază asociat eliminării schemei de sprijin pentru plafonarea prețurilor. În același interval, energia termică s-a scumpit cu 9,61%, iar gazele naturale cu 1,41%. Alte creșteri au fost înregistrate la ceasuri, aparate video și articole sportive, cu 7,94%, tricotaje, cu 6,74%, și cărți, ziare și reviste, cu 6,31%.
Detergenții au devenit mai scumpi cu 5,92%, în timp ce prețurile tutunului și țigărilor au urcat cu 5,72%. Produsele de igienă personală și cosmeticele au înregistrat o majorare de 3,83%, iar medicamentele s-au scumpit cu 2,14%. În ceea ce privește autoturismele și piesele de schimb, prețurile au crescut cu 5,08% într-un an.
Cele mai mari scumpiri din sectorul serviciilor au fost înregistrate la chirii, care au crescut cu 38,46% în octombrie 2026 comparativ cu aceeași lună din 2025. Pe următoarele poziții se află biletele de avion, cu o majorare de 14,44%, și serviciile de apă, canalizare și salubritate, ale căror tarife au urcat cu 13,69%. Abonamentele de televiziune s-au scumpit, la rândul lor, cu 13,10%. Creșteri importante au fost consemnate și în cazul serviciilor poștale, cu 9,26%, precum și al abonamentelor auto, ale căror tarife au avansat cu 9,22%.
Costurile serviciilor medicale au crescut cu 8,41% în ultimul an, potrivit statisticilor oficiale. În domeniul transporturilor, tarifele pentru transportul rutier au urcat cu 8,47%, iar cele pentru transportul urban cu 2,29%. Șoferii plătesc mai mult și pentru întreținerea mașinilor, serviciile de reparații auto înregistrând o scumpire de 8,22%. În cazul serviciilor de igienă și cosmetică, creșterea a fost de 8,65%, în timp ce confecționarea și repararea încălțămintei și îmbrăcămintei au devenit mai costisitoare cu 8,15%. Nici ieșirile în oraș nu au fost ocolite de scumpiri. Serviciile oferite de restaurante și cafenele au ajuns să coste cu 6,15% mai mult decât în octombrie 2025. Totodată, tarifele pentru cazarea într-o cameră de hotel au crescut cu 4,06% într-un an.
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