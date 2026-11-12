Români au fraudat cu peste 100.000 de euro sistemul de garanție-returnare din Austria. Au umplut automatele cu sticle false

O grupare formată din cel puțin șapte români ar fi încasat bani pentru aproximativ 600.000 de sticle cu etichete contrafăcute, returnate la automatele din magazinele austriece. Ancheta a pornit după ce un bărbat de 29 de ani a încercat să încaseze bonurile de retur la casa unui supermarket. El a fost condamnat definitiv, alți doi suspecți au fost prinși în România, iar trei sunt încă dați în urmărire.

Pe 6 martie 2026, în jurul orei 9:00, polițiștii au reținut un român de 29 de ani într-un supermarket din Wiener Neustadt. Potrivit anchetatorilor, acesta încerca să încaseze la casă contravaloarea unor bonuri de retur obținute fraudulos. În mașina lui, polițiștii au găsit un număr mare de sticle contrafăcute.

Verificările au dus la identificarea altor șase cetățeni români. Potrivit Poliției din Austria Inferioară, gruparea ar fi folosit un depozit închiriat în districtul Bruck an der Leitha și ar fi transportat sticlele la magazine din mai multe zone ale țării. Între sfârșitul lunii ianuarie și jumătatea lunii martie, suspecții ar fi returnat la automate aproximativ 600.000 de sticle și ar fi încasat garanțiile. Poliția estimează paguba la peste 100.000 de euro, fără să indice o sumă exactă.

Bărbatul reținut la Wiener Neustadt a fost condamnat în august la 15 luni de închisoare, dintre care 10 cu suspendare. Hotărârea este definitivă, a precizat poliția austriacă în comunicatul din 11 noiembrie. Procurorii din Wiener Neustadt au emis mandate europene de arestare pentru cinci dintre ceilalți suspecți. Doi români, ambii în vârstă de 37 de ani, au fost prinși în România pe 27 și 29 octombrie. Autoritățile continuă căutările pentru ceilalți trei.