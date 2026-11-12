Ce a făcut anturajul lui Hegseth la Mormântul Soldatului Necunoscut care a făcut un gardian să strige un avertisment VIDEO

Un soldat al armatei americane care păzește Mormântul Soldatului Necunoscut l-a reprimat pe secretarul apărării Pete Hegseth, soția acestuia și un grup de consilieri seniori miercuri, după ce unii membri ai grupului au râs și au discutat lângă memorial după ceremonia de Ziua Veteranilor de la Cimitirul Național Arlington.

„Toți vizitatorii vor menține o atmosferă de liniște și respect în permanență", a strigat sentinela peste piață, în imagini difuzate în direct de CNN miercuri după-amiază.

Hegseth pozase pentru fotografii în fața mormântului împreună cu soția sa, Jennifer, șeful de cabinet Ricky Buria, adjunctul șefului de cabinet Patrick Weaver și consilierul senior Tami Radabaugh când a început râsul, conform CNN. Înregistrarea video nu arată cine din grup a râs sau dacă Hegseth a fost unul dintre ei.

Grupul petrecuse dimineața la ceremonia de depunere a coroanelor cu președintele Trump și vicepreședintele JD Vance, cu o zi după ce Camera a votat marți seara pentru a trimite cele opt articole de punere sub acuzare ale reprezentantului Thomas Massie împotriva lui înapoi la Comitetul Judiciar, ceea ce efectiv suspendă efortul până când democrații preiau conducerea camerei în ianuarie, așa cum am raportat.

„Acum, ar trebui să fim clari, aceasta este ceva ce se întâmplă dacă oamenii sunt la mormânt," le-a spus prezentatoarea CNN Brianna Keilar telespectatorilor, iar Zachary Cohen de la CNN a adăugat că oricine încalcă tăcerea „va fi reprimat în mod similar de către Sentinelul Armatei care păzește mormântul în acel moment."

At each changing of the guard, the relief commander "faces the spectators and asks them to stand and remain silent during the ceremony," according to the cemetery's own description of the ritual.

Soldații Regimentului 3 de Infanterie al SUA, Garda Veche, au păzit mormântul din 6 aprilie 1948 și a fost păzit non-stop din 1937. Primii săi gardieni au fost acolo pentru a împiedica vizitatorii să se urce sau să calce pe mormânt, conform istoriei memorialului cimitirului. Mormântul adăpostește un american necunoscut ucis în Primul Război Mondial.

Armata a declarat că un angajat de la Arlington care a încercat să oprească personalul campaniei Trump de la filmare în Secțiunea 60 în august 2024 a fost împins deoparte, în partea cimitirului unde sunt îngropați soldații uciși în Irak și Afganistan. Campania a contestat acea relatare, iar Armata a publicat ulterior un raport foarte redactat despre incident, așa cum am menționat la acea vreme.

Când un sentinela își pune arma pe umăr, pușca este așezată pe umărul cel mai apropiat de vizitatori, ceea ce, potrivit Arlington, semnifică că gardianul „stă între Mormânt și orice posibilă amenințare."

— CBS News (@CBSNews) November 11, 2026