"Securiștii" de lângă noi: Peste 17.000 de informatori ai Securității au fost deconspirați de CNSAS în 26 de ani de activitate
Postat la: 11.11.2026 |
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a anunțat că a deconspirat peste 17.000 de informatori ai Securității din anul 2000, până în noiembrie 2026. Chiar dacă evidențele electronice ale arhivei cresc an de an, deconspirarea „este un proces laborios de căutare a unor informații răspândite în toată arhiva și de coroborare a lor pentru identificarea documentată și certă a unui informator", transmite instituția, miercuri, 11 noiembrie.
Potrivit datelor publicate de CNSAS, instituția nu deține o evidență completă care să asocieze automat numele conspirative ale informatorilor cu identitățile lor reale. Din acest motiv, identificarea unui fost colaborator al Securității presupune, de cele mai multe ori, o investigație complexă, în care informațiile sunt căutate în documente diferite și apoi corelate pentru a demonstra cine a fost persoana care a furnizat informații fostei poliții politice comuniste.
CNSAS explică faptul că, pentru deconspirarea unui informator, trebuie îndeplinite două condiții esențiale: să existe dovada că persoana respectivă a transmis informații despre petentul care are dreptul legal să solicite verificarea și să existe certitudinea că atât informațiile, cât și numele conspirativ îi pot fi atribuite persoanei respective. „Deconspirarea nu este o simplă listare a unor nume. Este un proces laborios de căutare a unor informații răspândite în toată arhiva și de coroborare a lor pentru identificarea documentată și certă a unui informator", precizează instituția.
Cercetarea este reluată pentru fiecare persoană identificată, iar volumul documentelor care trebuie consultate poate ajunge la zeci de mii de dosare. Chiar dacă bazele de date electronice au simplificat treptat activitatea, munca de investigare a arhivei a rămas una care presupune verificarea documentelor și confruntarea informațiilor. CNSAS a început preluarea arhivei fostei Securități în anul 2006, proces care continuă și în prezent. Documentele au fost introduse treptat în evidențele electronice, pe măsură ce au fost preluate și studiate.
Bazele de date sunt în continuă construcție și au facilitat activitatea de identificare a informatorilor, însă nu au eliminat necesitatea cercetării documentare. Identitatea unui informator nu poate fi stabilită doar prin găsirea unui nume conspirativ într-un dosar, ci presupune identificarea și corelarea unor informații care să demonstreze fără echivoc cine a fost persoana respectivă. Activitatea de deconspirare se desfășoară în cadrul atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 293/2008, care reglementează funcționarea Consiliului. Mandatul instituției include informarea opiniei publice, cunoașterea adevărului istoric și sprijinirea cercetării științifice privind rolul Securității în instaurarea și menținerea regimului comunist în România.
Pe lângă datele privind informatorii identificați în urma solicitărilor individuale, CNSAS publică și două categorii distincte de informații referitoare la fostul aparat represiv comunist: lista cadrelor Securității și lista colaboratorilor Securității. La data de 10 noiembrie 2026, pe site-ul instituției figurau 4.920 de ofițeri și subofițeri de Securitate și 1.120 de colaboratori ai Securității. Cele două categorii nu trebuie confundate cu totalul celor 17.104 informatori deconspirați. Listele publice au un scop și un mecanism de includere diferite.
Lista cadrelor Securității cuprinde numele ofițerilor și subofițerilor a căror verificare a fost solicitată de persoanele care și-au exercitat dreptul de acces la propriul dosar, precum și numele fostelor cadre ale aparatului represiv comunist care dețin în prezent funcții publice dintre cele prevăzute de articolul 3 din Legea 293/2008. În cazul foștilor ofițeri și subofițeri care nu mai sunt în viață și care nu mai pot avea calitate procesuală, CNSAS a reținut datele biografice, gradele și funcțiile deținute în structurile Departamentului Securității Statului, respectiv ale Consiliului Securității Statului, în conformitate cu documentele studiate și fișele profesionale.
Pentru ofițerii și subofițerii în cazul cărora Consiliul a solicitat instanțelor de contencios administrativ constatarea calității de lucrător al Securității, în urma încălcării drepturilor fundamentale ale omului, sunt publicate și acțiunile în constatare. Deciziile definitive ale instanțelor pot fi consultate în forma publicată în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Lista colaboratorilor Securității are un alt criteriu de includere. Aceasta cuprinde persoanele care ocupă funcții sau demnități publice prevăzute de articolul 3 din Legea 293/2008 și pentru care CNSAS a solicitat instanțelor constatarea calității de colaborator al Securității, în urma transmiterii unor informații prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului.
Prin urmare, numărul de 1.120 nu reprezintă totalul tuturor persoanelor care au colaborat cu Securitatea, ci persoanele care intră în categoria verificărilor și acțiunilor prevăzute de lege și care figurează în lista publicată de Consiliu. CNSAS pune la dispoziția specialiștilor, jurnaliștilor și publicului larg rezultatele investigațiilor privind organizarea și funcționarea aparatului represiv comunist în perioada 1945-1989. Pe site-ul instituției sunt disponibile informații despre structurile Departamentului Securității Statului și ale Consiliului Securității Statului, precum și listele cadrelor și colaboratorilor identificate în urma activității Consiliului. Instituția precizează că listele vor fi actualizate periodic, astfel încât rezultatele cercetărilor să devină accesibile publicului și să contribuie la cunoașterea trecutului recent.
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