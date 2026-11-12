Europa dezvoltă un sistem militar bazat pe AI, capabil să identifice ținte inamice în câteva secunde
Postat la: 12.11.2026 |
Compania germană Helsing a prezentat Clarity, o platformă de inteligență artificială dezvoltată în Europa, care poate analiza simultan informații provenite din mai multe surse de pe câmpul de luptă, identifica poziții și echipamente militare ale adversarului și pregăti datele necesare unei eventuale operațiuni de atac, scrie Financial Times.
Sistemul folosește sute de agenți AI specializați, care lucrează în paralel pentru a procesa imagini din satelit, înregistrări realizate de drone, informații furnizate de senzori și rapoarte militare, potrivit companiei. Obiectivul platformei este să reducă timpul dintre identificarea unei amenințări și pregătirea unui răspuns militar, proces care presupune în prezent o analiză umană complexă.
Armatele moderne colectează cantități tot mai mari de informații prin intermediul dronelor, sateliților și sistemelor de supraveghere. Compararea și verificarea acestor date pentru identificarea unor amenințări reale reprezintă însă o provocare pentru personalul militar. Helsing susține că Clarity poate realiza în câteva secunde analize care presupun corelarea unor volume mari de informații provenite din surse diferite.
Agenții AI monitorizează aceste surse, verifică dacă informațiile se confirmă reciproc și încearcă să identifice pozițiile sau echipamentele militare ale adversarului. Rezultatele sunt apoi prezentate operatorilor umani, împreună cu datele necesare pentru utilizarea sistemelor de armament adecvate.
Modelele de inteligență artificială au fost antrenate folosind atât informații militare reale, cât și date generate artificial și scenarii de luptă simulate. Potrivit Helsing, această abordare ar trebui să permită platformei să recunoască amenințări inclusiv în situații pe care nu le-a întâlnit în timpul antrenării.
Decizia de atac rămâne în responsabilitatea operatorilor umani
Helsing precizează că Clarity nu poate autoriza în mod autonom lansarea unui atac. Pentru ca un obiectiv să fie propus drept țintă, informațiile trebuie confirmate prin surse independente, iar analiza trebuie să atingă un nivel ridicat de încredere.
Un operator uman verifică dovezile, selectează obiectivul și autorizează transmiterea informațiilor către sistemul de armament. Compania afirmă că fiecare decizie este înregistrată, inclusiv identitatea persoanei care a autorizat-o.
Producătorul prezintă aceste mecanisme de supraveghere și control uman drept componente esențiale ale platformei. Totuși, eficiența lor în condiții reale de luptă nu a fost demonstrată independent în cadrul anunțului de lansare.
Clarity intră pe o piață în care compania americană Palantir are deja o prezență importantă, inclusiv prin platforma Maven, folosită pentru analiza informațiilor militare. Războiul din Ucraina a evidențiat dificultățile generate de cantitățile mari de date transmise permanent de drone și alte sisteme de supraveghere, precum și importanța integrării rapide a acestor informații în procesul decizional militar.
Armata ucraineană utilizează deja platforme precum DELTA pentru colectarea, corelarea și distribuirea informațiilor operaționale.
Helsing vrea să reducă dependența Europei de tehnologia militară americană
Dezvoltarea Clarity face parte și din eforturile europene de reducere a dependenței de furnizorii externi de tehnologie militară. Platforma funcționează pe infrastructura deținută de client, în timp ce modelele de inteligență artificială și componentele software sunt dezvoltate în Europa.
Helsing susține că datele, operațiunile și controlul asupra sistemului rămân în responsabilitatea forțelor armate care îl utilizează.
Platforma a fost proiectată pentru a putea funcționa împreună cu echipamentele militare deja existente, pentru a respecta standardele relevante ale NATO și pentru a comunica cu sisteme produse de companii diferite.
„Toate forțele armate au nevoie de o capacitate de informații care să țină pasul cu lupta", a declarat Gundbert Scherf, cofondator și codirector executiv al Helsing.
Compania nu a precizat dacă există deja armate care utilizează Clarity și nici când ar putea începe introducerea oficială a platformei în serviciul militar. Bundeswehr, armata Germaniei, a anunțat anterior că intenționează să înceapă integrarea unor sisteme bazate pe inteligență artificială începând din 2027.
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