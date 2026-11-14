Doi ofițeri SRI au fost bătuți de un bărbat, într-un restaurant! Incidentul s-a petrecut în orașul Zalău, potrivit presei locale

M.R. și B.S, ofițeri SRI din Zalău, au luat bătaie într-un restaurant din centrul orașului. Ulterior, polițiștii l-au reținut pe agresor. Ofițerii din cadrul Serviciului Român de Informații au suferit leziuni fizice la față și corp, conform sursei citate.

Potrivit unui comunicat de presă, la data de 13 noiembrie a.c., în urma probatoriului administrat, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 46 de ani, din municipiul Zalău, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„În fapt, la data de 11 noiembrie a.c., în jurul orei 23:30, în timp ce se afla în incinta unui restaurant din municipiul Zalău, pe fondul unor discuții în contradictoriu purtate cu doi bărbați de 45 de ani, ambii din municipiul Zalău, acesta i-ar fi agresat fizic, provocându-le leziuni fizice", a comunicat IPJ Sălaj. IPJ Sălaj a informat că agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Totodată, prin comportamentul său, bărbatul ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, provocând o stare de temere și indignare în rândul persoanelor prezente în incinta restaurantului. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj. În cursul zilei de mâine, acesta urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii unor alte măsuri preventive", se arată în comunicatul citat.