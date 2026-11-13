Iluminatul auto iarna: de ce este esențial pentru siguranța la volan
Postat la: 13.11.2026 |
Iarna este sezonul în care luminile mașinii lucrează cel mai mult. Zilele scurte, după-amiezile care se termină în întuneric și vremea schimbătoare fac ca o mare parte din drumurile zilnice să aibă loc fără lumină naturală. În aceste condiții, farurile, stopurile și semnalizările devin principalul tău mijloc de a vedea drumul și de a fi văzut de ceilalți participanți la trafic.
Frigul, zăpada, sarea și umezeala pun însă la încercare fiecare componentă a sistemului de iluminat, de la becuri și lentile până la contacte și instalația electrică. Mai jos afli de ce iluminatul contează atât de mult iarna, ce probleme apar cel mai des, ce tip de lumină se comportă cel mai bine și ce verificări simple îți asigură drumuri sigure până în primăvară.
De ce iarna pune la încercare luminile mașinii?
În lunile reci, întunericul se lasă în multe zone ale țării încă din jurul orei 17, iar naveta de seară se desfășoară aproape în întregime pe întuneric. Adaugă la asta ceața de dimineață, ninsorile și ploile reci, iar vizibilitatea scade exact în momentele de trafic intens. În aceste condiții, un far slab sau un stop ars reduce drastic timpul de reacție al tuturor celor de pe drum.
Iluminatul nu ține doar de confortul tău. Stopurile și semnalizările le arată celorlalți șoferi intențiile tale, iar pe carosabilul alunecos fiecare metru de frânare contează. Tocmai de aceea, specialiștii Xenon Bright recomandă o verificare completă a luminilor la începutul sezonului rece, înainte ca primele ninsori să transforme o defecțiune minoră într-un risc real pe drum.
Zăpada, sarea și frigul, dușmanii farurilor
Sarea și reziduurile împroșcate de pe carosabil formează rapid o peliculă opacă pe faruri, care reduce semnificativ lumina proiectată pe drum. Gheața și zăpada depuse pe lentile au același efect, iar farurile LED, care degajă puțină căldură prin față, nu topesc zăpada la fel de eficient ca becurile cu halogen. Curățarea manuală devine, așadar, o rutină obligatorie înainte de fiecare drum.
Frigul afectează și componentele electrice. Bateria pierde din capacitate la temperaturi negative, iar tensiunea instabilă se poate traduce prin lumini care pâlpâie sau care își pierd din intensitate la ralanti. Diferențele de temperatură favorizează apariția condensului în far, iar umezeala oxidează contactele și scurtează durata de viață a becurilor. O verificare la timp previne toate aceste probleme.
Ce tip de lumină se comportă cel mai bine iarna?
Fiecare tehnologie are avantaje proprii pe vreme rea. Halogenul are o lumină caldă, cu contrast bun pe ceață și zăpadă, xenonul oferă intensitate mare și o bătaie lungă, iar LED-ul se aprinde instant și consumă mai puțin curent, un detaliu important pentru bateria solicitată de frig. Înainte de un upgrade, merită să afli ce tipuri de faruri există și cum se comportă fiecare, ca să alegi tehnologia potrivită mașinii tale.
Temperatura de culoare contează mai mult decât pare. Pe ninsoare și ceață, nuanțele calde și neutre, între 3000K și 4300K, produc mai puține reflexii decât lumina foarte rece, de peste 6000K, care se împrăștie în fulgi și picături. Pentru vizibilitate redusă, proiectoarele de ceață și stopul de ceață spate completează faza scurtă și îți semnalează clar prezența pe drum.
Verificările esențiale pentru drumurile de iarnă
Fă o rutină din verificarea luminilor înainte de plecare. Curăță farurile, stopurile și semnalizările de zăpadă și murdărie, testează faza scurtă, faza lungă, pozițiile și stopul de ceață spate și roagă pe cineva să verifice stopurile de frână. Schimbă becurile în pereche, chiar și pentru un singur bec ars, ca lumina să rămână uniformă pe ambele părți ale mașinii.
Verifică și reglajul farurilor, mai ales cu portbagajul încărcat sau cu pasageri pe bancheta din spate, fiindcă greutatea ridică fasciculul și îi orbește pe ceilalți șoferi. Folosește un lichid de parbriz rezistent la îngheț, curăță periodic lentilele mate cu un kit de polish și urmărește apariția condensului în far. Câteva minute de atenție îți aduc liniște pe tot sezonul.
Iluminatul auto este primul tău aliat iarna, într-un sezon cu nopți lungi, drumuri alunecoase și vizibilitate imprevizibilă. Faruri curate, becuri potrivite și un reglaj corect îți oferă timpul de reacție de care ai nevoie și te fac vizibil pentru ceilalți. Nu aștepta prima ninsoare ca să descoperi un far slab sau un stop ars. Verifică-ți chiar în seara asta luminile mașinii și pornește în sezonul rece cu încredere.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Astronomii au găsit un obiect uriaș care se ascundea în apropiere de Pluto: De ce au rămas uimiți când au verificat imaginile vechi
În regiunile indepartate ale Sistemului Solar, dincolo de orbita lui Pluto, astronomii au identificat un corp cere ...
-
Obiectul misterios care se îndreaptă spre Pământ accelerează. Un om de știință susține că este un corp artificial
Un obiect misterios, odata crezut a fi o simpla roca spațiala care trece pe langa Pamant, accelereaza, iar oamenii de șt ...
-
Spațiul liminal dintre somn și veghe ar putea fi zona în care apar experiențele extracorporale. Cercetătorii au înregistrat activitatea cerebrală în timpul decorporalizării
Într-o stare care este cumva atat una cat și alta - un soi de "no man's land" intre veghe si somn -, creierul ador ...
-
Google Chrome are o problemă gravă de securitate, exploatată deja de hackeri. Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a se proteja
O vulnerabilitate descoperita in Google Chrome le permite atacatorilor sa foloseasca pagini web special pregatite pentru ...
-
Poluarea din București e de 4 ori peste valorile maxime admise. PMB propune un plan până în 2030 cu zone fără mașini non-Euro și Euro 1 în centrul Capitalei
Primaria Capitalei a anunțat un plan pana in 2030 de reducere a poluarii aerului din București, care este in prezent de ...
-
Guvernul a decis data lansării portofelului digital: RO-Wallet va conține toate documentele importante ale fiecărui cetățean
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat joi ca lansarea oficiala aplicatiei RO-Wallet, portofelul ...
-
Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia, în urma unui scandal privind relațiile extraconjugale
Jensen Huang, in varsta de 63 de ani, cofondator și director general al gigantului american Nvidia, a demisionat joi, cu ...
-
Europa dezvoltă un sistem militar bazat pe AI, capabil să identifice ținte inamice în câteva secunde
Compania germana Helsing a prezentat Clarity, o platforma de inteligența artificiala dezvoltata in Europa, care poate an ...
-
Români au fraudat cu peste 100.000 de euro sistemul de garanție-returnare din Austria. Au umplut automatele cu sticle false
O grupare formata din cel puțin șapte romani ar fi incasat bani pentru aproximativ 600.000 de sticle cu etichete contraf ...
-
Alt deces subit la vârful diplomației ruse: A murit ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev
Ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit "brusc" miercuri, la varsta de 66 de ani, a anuntat Mini ...
-
O emisie generată artificial: Semnal radio neobișnuit captat din direcția unui sistem cu trei planete de tip "super-Pământ"
Astronomii chinezi au interceptat un semnal radio neobișnuit, cu caracteristici care nu corespund fenomenelor cosmice na ...
-
Doi soți au filmat ceva extrem de bizar în apropierea unei baze militare americane. Obiectul plutea în aer și avea prelungiri care se mișcau independent
Un obiect zburator neobișnuit, cu aspect asemanator unei meduze și mai multe prelungiri care pareau sa se miște independ ...
-
Austria, „cuibul de spioni" al Europei, schimbă regulile jocului: Ce îi leagă de Viena pe Călin Georgescu, George Simion și Vlad Voiculescu
Guvernul Austriei a anunțat o reforma majora a legislației privind spionajul, prin care intenționeaza sa dubleze pedepse ...
-
Meteorologii avertizează asupra unui fenomen fără precedent: Vortexul polar se prăbușește cu săptămâni înainte de termen. Ce înseamnă fenomenul pentru România
Un fenomen atmosferic neobișnuit, care ar putea influența vremea din urmatoarele luni, le atrage atenția meteorologilor ...
-
Dovada asasinatului economic la care sunt victime românii: Inflația scade la 6,9% dar prețurile continuă să urce. A doua lună consecutivă de scumpiri tot mai mari
Romanii se confrunta cu o noua accelerare a scumpirilor, dupa ce prețurile au crescut intr-un ritm mai rapid pentru a do ...
-
Ce a făcut anturajul lui Hegseth la Mormântul Soldatului Necunoscut care a făcut un gardian să strige un avertisment VIDEO
Un soldat al armatei americane care pazește Mormantul Soldatului Necunoscut l-a reprimat pe secretarul apararii Pete Heg ...
-
Cum configurezi o cabană off-grid pentru lucru la distanță și relaxare deplină
Într-o cabana izolata, o ședința video intrerupta cand pornește pompa de apa strica repede promisiunea unei zile l ...
-
Fitness acasă: nu cumpăra aparatul înainte să știi ce rutină vei repeta
O banda de alergat, o banca sau o stație multifuncționala pot transforma un colț de camera intr-un spațiu in care chiar ...
-
"Securiștii" de lângă noi: Peste 17.000 de informatori ai Securității au fost deconspirați de CNSAS în 26 de ani de activitate
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a anunțat ca a deconspirat peste 17.000 de informatori ...
-
Hackerii ar putea ținti și electrocasnicele, avertizează șeful Agenției UE pentru Securitate Cibernetică
Electrocasnicele europenilor ar putea fi urmatoarea ținta a hackerilor, dupa atacurile cibernetice care au vizat frigide ...
-
Românul implicat în accidentul din Bulgaria e pe moarte: medicii se luptă din răsputeri să-l țină în viață
Cetateanul roman ranit in accidentul de pe Autostrada Trakia din Bulgaria este in stare critica, iar viata sa este in pe ...
-
Cei care vin din viitor nu se mai întorc. Un fizician a demonstrat că e posibilă călătoria în timp dar într-un singur sens!
Un fizician a sintetizat conceptul calatoriei in timp in trei argumente care arata ca, daca spațiu-timpul poate fi impar ...
-
Reguli noi pe internet: UE crește protecția consumatorilor prin reglementări pentru influenceri și dreptul de a dezactiva funcțiile „care creează dependență"
Uniunea Europeana prezinta miecuri, 11 noiembrie, mai multe reguli noi pentru protecția consumatorilor impotriva capcane ...
-
Șofer român reținut pentru că a provocat carambolul de pe autostrada Trakia din Bulgaria în care au fost implicate 86 de vehicule și 11 persoane au murit
Un șofer roman de camionului implicat in carambolul de pe autostrada Trakia din Bulgaria a fost reținut de poliție, in c ...
-
NASA face un anunț îngrijorător: O Gaură din Cer a atins în 2026 una dintre cele mai mari dimensiuni. S-a creat un vortex extrem de puternic
Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii a atins in 2026 una dintre cele mai mari dimensiuni inregistrate vreod ...
-
Vladimir Putin e obsedat să trăiască măcar pâna la 150 de ani și plătește studii secrete la Kremlin. Vrea să își unească eforturile cu Xi Jinping pentru viața veșnică!
Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui rus Vladimir Putin coordoneaza cercetari asupra procesului d ...
-
Orașe de 15 minute într-o Românie de 15 județe: Se schimbă harta României, se schimbă și buletinele! Ce se întâmplă cu cei cărora le dispare comuna și cine plătește cheltuielile
Romania ar putea ramane cu numai 15 județe, in loc de 41, daca reforma administrativ-teritoriala discutata in PSD ar fi ...
-
Justiția de famiglie asigură dosul samsarilor imobiliari din Oradea
Dupa cum aratam intr-un articol precedent, declanșarea urmaririi penale cu privire la savarșirea infracțiunii de inșelac ...
-
Bilanț tragic: 12 morți și 50 de răniți în urma unor caramboluri pe autostrada Trakia. Un român printre răniți
Doua accidente in lanț au avut loc, in aceasta dimineața, pe autostrada Trakia. Cel puțin 12 persoane au murit și alte c ...
-
Cine verifică sloturile online? În culisele laboratoarelor independente de testare
Cazinourile online moderne pot gazdui in prezent mii de jocuri slots, fiecare dintre acestea avand nevoie ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu