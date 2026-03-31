Cum a reușit „Le Monde" să localizeze și să urmărească 18.000 de militari timp de doi ani cu ajutorul unei aplicații sportive

Pe aplicația sportivă Strava există cazuri individuale care ridică semne de întrebare și dintre care unele au fost deja documentate de „Le Monde". De exemplu, un ofițer de marină care navighează în plină Mare Mediterană și dezvăluie astfel, în momentul în care își înregistrează alergarea, poziția exactă a grupului aeronaval al portavionului Charles-de-Gaulle.

Sau militarii care fac sport pe cheiul bazei Île Longue, de unde operează submarinele nucleare purtătoare de rachete balistice (SNLE), iar activitățile lor oferă indicii despre ritmul patrulelor. Sau gărzile de corp ale președinților francez, american și rus, care, prin practicile lor sportive, permit urmărirea șefilor de stat și, în unele cazuri, anticiparea deplasărilor lor.

Există însă și câteva mii de militari, de toate gradele și armele, care, alergând în toate colțurile lumii și publicându-și performanțele pe profiluri Strava publice, lasă să se întrevadă activitățile armatei franceze în ansamblu, de la cele mai banale la cele mai sensibile.

Începând din februarie 2024, „Le Monde" a inițiat o analiză la scară largă. Mai întâi, a identificat în mod sistematic profilurile utilizatorilor activi din aproximativ o sută de baze militare franceze, atât pe teritoriul național, cât și în străinătate.

Astfel, a fost creată o listă de 18.599 de profiluri. Având în vedere accesul strict controlat în aceste locuri, este vorba, prin definiție, de militari sau de angajați contractuali ai Ministerului Apărării (ori foști). Ulterior, aceștia au fost monitorizați automat, generând zilnic o hartă care permite vizualizarea distribuției geografice a activităților lor sportive aproape în timp real. Astfel a fost identificată, pe 13 martie, o alergare în plină Mare Mediterană... și a fost localizat portavionul Charles-de-Gaulle și escorta sa.

În medie, au fost identificate peste o mie de localizări pe zi, pe o perioadă de doi ani. Acest lucru a fost posibil datorită caracterului public al profilurilor, accesibile oricui. În același timp, în ciuda primelor dezvăluiri din seria #StravaLeaks din toamna anului 2024, doar o minoritate dintre utilizatori și-au modificat setările de confidențialitate. După un an de monitorizare, doar 1.372 de profiluri au fost trecute pe „privat" - adică aproximativ 7% din total.

Zi de zi, această monitorizare oferă o multitudine de informații despre activitatea militarilor și, implicit, despre armata franceză. Soldații fac sport nu doar în baze, ci și în jurul locuințelor lor din Franța. Unii sunt în vacanță în Spania, SUA sau Thailanda, alții călătoresc în Italia - informații care pot sugera disponibilitatea anumitor unități sau pot dezvălui detalii personale. Care este adresa acestui inginer din cadrul Direcției Generale pentru Armament (DGA)? Cu cine aleargă acest ofițer superior? Este acest marinar în misiune sau acasă cu familia?

Monitorizarea prin Strava oferă și detalii precise despre operațiuni cunoscute ale armatei. De exemplu, desfășurarea unui port-elicopter amfibiu în Norvegia în cadrul unui exercițiu NATO poate fi confirmată printr-o alergare într-un fiord. Un exercițiu în deșert, la Djibouti, este documentat de soldați care postează activități. Militarii desfășurați în România în contextul amenințării ruse sunt localizați pe Strava din ianuarie 2025 până în iunie. În timpul revoltelor din Noua Caledonie din 2024, întăririle militare apar pe aplicație. În Liban, militarii francezi din cadrul FINUL își publică antrenamentele chiar în context de conflict.

În plus, monitorizarea la scară largă permite obținerea unor informații și mai sensibile: identificarea militarilor în zone delicate, precum piloți desfășurați în Iordania în cadrul operațiunii „Chammal". Sau detectarea prezenței în locații unde aceasta ar trebui să rămână discretă sau secretă, cum ar fi în Egipt, în cadrul operațiunii „Sirli".

Alte cercetări arată prezența militarilor francezi în Irak, lângă Bagdad sau în regiunea Erbil, unde recent un militar a murit și alții au fost răniți într-un atac cu dronă. De asemenea, a fost identificat un soldat de artilerie care a înregistrat activități în diferite locații din Irak, inclusiv în regiunea Suleimaniye.

La opt ani după primele dezvăluiri privind riscurile de securitate ale utilizării Strava de către militari, se pune întrebarea: de ce este încă posibilă o astfel de monitorizare? Încă din 2018, New York Times a identificat baze americane prin aplicație. În Franța, mai multe publicații au evidențiat situații similare, inclusiv agenți ai serviciilor secrete sau membri ai forțelor speciale.

Cu peste 18.000 de profiluri identificate, problema nu mai ține doar de erori individuale, ci de o vulnerabilitate sistemică, în condițiile în care setarea unui profil ca „privat" se face în doar câteva clicuri.

Contactată de „Le Monde", armata franceză a declarat că tratează „foarte serios" securitatea bazelor și a militarilor. Potrivit acesteia, militarii sunt instruiți înainte de plecarea în misiuni, iar recentele incidente au dus la înăsprirea regulilor și sancționarea abaterilor. De asemenea, publicarea activităților geolocalizate este acum interzisă în cadrul operațiunilor externe ale armatei de uscat.