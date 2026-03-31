Cum a reușit „Le Monde" să localizeze și să urmărească 18.000 de militari timp de doi ani cu ajutorul unei aplicații sportive
Postat la: 31.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe aplicația sportivă Strava există cazuri individuale care ridică semne de întrebare și dintre care unele au fost deja documentate de „Le Monde". De exemplu, un ofițer de marină care navighează în plină Mare Mediterană și dezvăluie astfel, în momentul în care își înregistrează alergarea, poziția exactă a grupului aeronaval al portavionului Charles-de-Gaulle.
Sau militarii care fac sport pe cheiul bazei Île Longue, de unde operează submarinele nucleare purtătoare de rachete balistice (SNLE), iar activitățile lor oferă indicii despre ritmul patrulelor. Sau gărzile de corp ale președinților francez, american și rus, care, prin practicile lor sportive, permit urmărirea șefilor de stat și, în unele cazuri, anticiparea deplasărilor lor.
Există însă și câteva mii de militari, de toate gradele și armele, care, alergând în toate colțurile lumii și publicându-și performanțele pe profiluri Strava publice, lasă să se întrevadă activitățile armatei franceze în ansamblu, de la cele mai banale la cele mai sensibile.
Începând din februarie 2024, „Le Monde" a inițiat o analiză la scară largă. Mai întâi, a identificat în mod sistematic profilurile utilizatorilor activi din aproximativ o sută de baze militare franceze, atât pe teritoriul național, cât și în străinătate.
Astfel, a fost creată o listă de 18.599 de profiluri. Având în vedere accesul strict controlat în aceste locuri, este vorba, prin definiție, de militari sau de angajați contractuali ai Ministerului Apărării (ori foști). Ulterior, aceștia au fost monitorizați automat, generând zilnic o hartă care permite vizualizarea distribuției geografice a activităților lor sportive aproape în timp real. Astfel a fost identificată, pe 13 martie, o alergare în plină Mare Mediterană... și a fost localizat portavionul Charles-de-Gaulle și escorta sa.
În medie, au fost identificate peste o mie de localizări pe zi, pe o perioadă de doi ani. Acest lucru a fost posibil datorită caracterului public al profilurilor, accesibile oricui. În același timp, în ciuda primelor dezvăluiri din seria #StravaLeaks din toamna anului 2024, doar o minoritate dintre utilizatori și-au modificat setările de confidențialitate. După un an de monitorizare, doar 1.372 de profiluri au fost trecute pe „privat" - adică aproximativ 7% din total.
Zi de zi, această monitorizare oferă o multitudine de informații despre activitatea militarilor și, implicit, despre armata franceză. Soldații fac sport nu doar în baze, ci și în jurul locuințelor lor din Franța. Unii sunt în vacanță în Spania, SUA sau Thailanda, alții călătoresc în Italia - informații care pot sugera disponibilitatea anumitor unități sau pot dezvălui detalii personale. Care este adresa acestui inginer din cadrul Direcției Generale pentru Armament (DGA)? Cu cine aleargă acest ofițer superior? Este acest marinar în misiune sau acasă cu familia?
Monitorizarea prin Strava oferă și detalii precise despre operațiuni cunoscute ale armatei. De exemplu, desfășurarea unui port-elicopter amfibiu în Norvegia în cadrul unui exercițiu NATO poate fi confirmată printr-o alergare într-un fiord. Un exercițiu în deșert, la Djibouti, este documentat de soldați care postează activități. Militarii desfășurați în România în contextul amenințării ruse sunt localizați pe Strava din ianuarie 2025 până în iunie. În timpul revoltelor din Noua Caledonie din 2024, întăririle militare apar pe aplicație. În Liban, militarii francezi din cadrul FINUL își publică antrenamentele chiar în context de conflict.
În plus, monitorizarea la scară largă permite obținerea unor informații și mai sensibile: identificarea militarilor în zone delicate, precum piloți desfășurați în Iordania în cadrul operațiunii „Chammal". Sau detectarea prezenței în locații unde aceasta ar trebui să rămână discretă sau secretă, cum ar fi în Egipt, în cadrul operațiunii „Sirli".
Alte cercetări arată prezența militarilor francezi în Irak, lângă Bagdad sau în regiunea Erbil, unde recent un militar a murit și alții au fost răniți într-un atac cu dronă. De asemenea, a fost identificat un soldat de artilerie care a înregistrat activități în diferite locații din Irak, inclusiv în regiunea Suleimaniye.
La opt ani după primele dezvăluiri privind riscurile de securitate ale utilizării Strava de către militari, se pune întrebarea: de ce este încă posibilă o astfel de monitorizare? Încă din 2018, New York Times a identificat baze americane prin aplicație. În Franța, mai multe publicații au evidențiat situații similare, inclusiv agenți ai serviciilor secrete sau membri ai forțelor speciale.
Cu peste 18.000 de profiluri identificate, problema nu mai ține doar de erori individuale, ci de o vulnerabilitate sistemică, în condițiile în care setarea unui profil ca „privat" se face în doar câteva clicuri.
Contactată de „Le Monde", armata franceză a declarat că tratează „foarte serios" securitatea bazelor și a militarilor. Potrivit acesteia, militarii sunt instruiți înainte de plecarea în misiuni, iar recentele incidente au dus la înăsprirea regulilor și sancționarea abaterilor. De asemenea, publicarea activităților geolocalizate este acum interzisă în cadrul operațiunilor externe ale armatei de uscat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cutii întregi cu sute de mii de euro găsiți de DNA în casa șefului ARR - fostul șef de cabinet al lui Grindeanu de la Ministerul Transporturilor
Cutii de carton cu calupuri de sute de mii de euro au fost gasite de anchetatorii DNA in casa șefului Autoritații Rutier ...
-
De la războiul hibrid, la regimul hibrid, via SRI
Imagologia creata de SRI a fost aceea de super-elita in constelația statelor NATO. SRI nu trebuia sa livreze nimic. Era ...
-
SUA cer urgent o baterie Patriot din Polonia. Guvernul de la Varșovia refuză: "Acestea servesc la apărarea spațiului nostru aerian!"
Dupa cum a informat luni ziarul „Rzeczpospolita", Statele Unite au sugerat ca una dintre bateriile poloneze ale si ...
-
Interes uriaș pentru site-ul de licitatii al ANAF: Peste 5 milioane de vizualizări pentru autoturisme de senzație. Toate bunurile confiscate vor fi valorificate online
Noua platforma digitala dedicata vanzarii la licitația bunurilor confiscate de ANAF, platforma care este deja disponibil ...
-
Examenul Cambridge: pasul care îi oferă copilului tău încredere și oportunități reale
Daca te gandești la viitorul copilului tau, probabil ai luat deja in calcul importanța limbii engleze. Nu mai este doar ...
-
Idei memorabile de cadouri pentru grupul tău de prieteni
Secretul unui cadou reușit pentru prieteni nu sta neaparat in valoarea sa materiala, ci in capacitatea de a transmite me ...
-
Ce ascunde planul de pace al lui Donald Trump pentru Iran
Razboaiele din Iran și Ucraina nu se vor incheia prea curand. Planul de pace in 15 puncte pe care SUA l-au transmis Iran ...
-
Am fost, sau n-am fost acolo?! NASA amână sau anulează pe bandă misiunile spațiale pe Lună: "Se va ajunge și la aselenizare, dar cu pași mici, nu prin salturi tehnologice"
Începand cu decembrie 2025, NASA are un nou administrator, in persoana miliardarului Jared Isaacman - care este și ...
-
Trump construieste o adevarata retea de bunkere subterane in jurul Casei Albe ca pentru o Apocalipsă
Acțiunile recente și declarațiile publice ale administrației Trump din martie 2026 confirma o concentrare strategica pe ...
-
Israel a trecut legea pedepsei cu moartea prin spânzurare pentru palestinienii condamnați pentru atacuri letale
Parlamentul Israelului a adoptat luni o lege care face din spanzurare pedeapsa standard pentru palestinienii condamnați ...
-
Experimentul CERN care înfioară comunitățile științifice: Cercetătorii au reușit să transporte antimaterie cu camionul
Nu intr-un film SF, nu intr-un scenariu apocaliptic, ci intr-un camion real, pe drumurile unui complex științific. &Icir ...
-
România a lansat al treila satelit experimental pe orbită cu o rachetă Space X a lui Elon Musk
O racheta Falcon 9 a SpaceX a decolat de la Vandenberg Space Force Base, California, in misiunea Transporter-16 - 119 sa ...
-
Bruxelles-ul a găsit soluția: Europenii sunt îndemnați să călătorească mai puțin pentru a evita criza energetică
Comisia Europeana le cere statelor membre sa ia in calcul reducerea consumului de petrol și gaz, in special in sectorul ...
-
Donald Trump spune că a câștigat războiul cu Iranul dar trimite mii de parașutiști americani pe front
Mii de soldati din Divizia de elita 82 Aeropurtata a armatei SUA au inceput sa soseasca in Orientul Mijlociu, au declara ...
-
Raport: Numărul cazurilor de hărţuire a creştinilor în Israel a crescut cu 63% în 2025
Numarul incidentelor de hartuire impotriva populatiei crestine din Israel, de la scuipaturi pana la violenta fizica sau ...
-
În China se interzice utilizarea apartamentelor drept locuri de veci. Blocuri întregi sunt folosite drept cimitire
China interzice utilizarea apartamentelor ca locuri de veci. Masura se va aplica incepand de marți. Numeroși chinezi cum ...
-
Podgoria "Dealurile Chimiei": În România se comercializează cele mai periculoase vinuri din UE care n-au "vazut" niciodata boaba de strugure
În urma unui control realizat de UE in mai multe țari comunitare privind vinurile care se comercializeaza pe piața ...
-
Operațiune Top-secret - Rusia infiltrează rețelele de spioni în Europa: "Colaborezi sau faci 15 ani de închisoare"
Mesaje și inregistrari obținute de jurnaliști ofera o imagine rara asupra modului in care serviciile de informații ruse ...
-
Cum afectează cataracta congenitală dezvoltarea copilului și cum poate fi gestionată
Cataracta congenitala, deși mai puțin cunoscuta, reprezinta o afecțiune oculara care poate influența foarte mult dezvolt ...
-
Ce se întâmplă cu o casă fără termoizolație corectă după 5–10 ani
La prima vedere, o casa noua pare solida și bine pusa la punct. Pereții sunt proaspat finisați, ferestrele sunt moderne, ...
-
O nouă strâmtoare, la un pas de a fi blocată, după ce rebelii Houthi s-au alăturat Iranului în războiul din Golf. Consecințele ar fi catastrofale pentru întreaga lume
Razboiul din Iran amenința comerțul global, riscul blocarii stramtorii Bab el-Mandeb ar putea paraliza transporturile ma ...
-
Se apropie un război nuclear apocaliptic. Donald Trump își face un mega-bunker sub noua sală de bal de la Casa Albă
Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca armata americana construieste un "complex mare" sub monumentala sala de bal ...
-
Viitorul lui Elon Musk e ca-n Brave New World: revoluție spațială, dominația inteligenței artificiale și spectrul șomajului global
Într-un interviu amplu acordat pe YouTube, Elon Musk a schițat o viziune ambițioasa - pentru unii, chiar radicala ...
-
NASA trimite în această săptămână astronauți pe Lună. De ce nu va avea loc o aselenizare VIDEO
NASA se pregatește sa trimita din nou astronauți spre Luna, dupa mai bine de 50 de ani, prin misiunea Artemis 2, program ...
-
Atenție la ce cod Qr scanezi. Noua înșelătorie care te lasă fără bani după ce plătești cu telefonul
Escrocheriile cu coduri Qr, cunoscute drept „quishing", profita de graba și increderea utilizatorilor pentru a le ...
-
Cerul Australiei s-a colorat într-un roșu aprins, făcând totul să arate ca într-un film despre sfârșitul lumii
Recent, mai multe zone din Australia au fost martorele unui spectacol neobișnuit care a impanzit internetul: cerul s-a c ...
-
Rusia încurajează furturile auto din Europa - inclusiv România: o mașină furată de oriunde din Occident poate deveni una cu acte în regulă pe drumurile rusești
Rusia ia in calcul o masura destul de controversata care a pus deja Europa pe jar: legalizarea mașinilor furate din Occi ...
-
Criză energetică fără precedent: Romgaz nu mai are gaze pentru clienții casnici cel putin până în aprilie 2027
În ciuda mult-așteptatei oferte de gaze ieftine pentru populație, reglementarea prețurilor care incepe de la 1 apr ...
-
Se adevereşte cel mai sumbru scenariu prinvind soarta gheţii din Arctica din Apocalipsa Climatică
Suprafața gheții marine din Arctica a atins in aceasta iarna cel mai scazut nivel maxim inregistrat vreodata, potrivit d ...
-
Românii intră în foame cruntă: expiră plafonarea prețului alimentelor de bază, iar scumpirile se anunță în lanț dupa scumpirea carburantilor
Dupa creșterile semnificative ale prețurilor la carburanți și gaze, consumatorii din Romania se confrunta cu un nou val ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu