Cum acopera Gabriela Firea cu mesaje panicarde si nocive tema aerului de nerespirat din Bucuresti

De cateva saptamani, pe retelele de socializare, bucurestenii fac schimb de informatii privind masuratori ale poluarii din diversele cartiere ale Capitalei.

Si, daca la debutul crizei aerului, Gabriela Firea ii indemna pe pretentiosi sa se mute din Bucuresti, daca nu le convine orasul pe care il gestioneaza, dupa ce informatia ca aerul din Bucuresti este toxic si responsabil de o parte dintre bolile cardiovasculare a fost confirmata oficial, primarul general pune pe agenda un bau-bau mai mare: gripa si coronavirusul.

La inceputul lunii ianuarie, proaspat iesiti din calmul sarbatorilor, bucurestenii au aflat chiar de la ministrul Mediului, Costel Alexe, ca aerul pe care il respira in oras este din ce in ce mai poluat si, astfel, mai nociv.

S-au anuntat controale si degetul a fost indreptat catre primarul care, in pofida dezastrului pe care il pastoreste, de la trafic pana la curatenie si apa calda, mai vrea un mandat. Prima pozitionare a Gabrielei Firea i-a tradat temperamentul, pentru ca, in loc de cifre, rapoarte si masuri detaliate, aceasta a pus mainile in sold si a strigat peste gard: "Mutati-va din Bucuresti, daca nu va place in Bucuresti".

Problema e ca, in orasul aceasta neiubit, cum ii spune Andrei Plesu intr-un volum colectiv despre Bucuresti editat la Humanitas, nu locuieste doar ministrul Alexe, ci si platitorii de taxe si impozite care ar vrea ca macar baricadele intre care isi traiesc viata personala sa fie solide si sa nu intre prin fisuri mizeria de care autoritatile locale trebuie sa ocupe.

Dar intra. Si oricat isi pun bucurestenii draperii groase la ferestre, oricat isi curata covorasul de la intrare, pe care pot masura praful si mizeria aduse de afara, oricat s-ar incrancena sa foloseasca biciclete si sa mearga pe jos, sunt unele lucruri asupra carora nu au controlul, nici daca ar sta toata ziua sa curate si sa parfumeze aleile.

Actiunea civica e una de subzistenta, atunci cand autoritatile mentin o stare permanenta de asediu si impostura.

Asa ca bucurestenii s-au inarmat cu aplicatia care le spune daca aerul poate fi respirat fara grija sau, din contra, daca odata cu el intra in organism si o cantitate consistenta de substante care dauneaza sanatatii.

Le este frica, dar e o frica de ceva concret, stiintific si masurabil si care are un responsabil politic: primarul general, astazi Gabriela Firea. Faptul ca exista o autoritate responsabila de faptul rau si care, pe de alta parte, are la indemana solutiile, face ca aceasta frica sa nu se transforme intr-o panica manipulabila grosolan, ci mai degraba intr-o sanctiune electorala, mai ales ca alegerile locale - adica acelea care vor putea duce la indepartarea responsabilului care nu isi face treaba si nu implementeaza solutiile - sunt in curand.

Gabriela Firea a inteles ca, dupa pozitionarile isteric-megalomanice de la inceputul acestei crize, nu mai poate repara daunele si nici nu are un tap mai ispasitor la indemana, asa ca pune in scena o alta strategie: deturnarea atentiei si inducerea acelor frici care, de asta-data, sa poata fi disipate intr-un sentiment generalizat de panica, usor manipulabil. Asa a aparut coronavirusul care se poate plimba nestingherit chiar pe haina vecinului din tramvai.

"Va spun sincer, si eu cunosc foarte multe persoane care abia s-au intors din China sau alte zone exotice si nu s-au autoizolat deloc, umbla peste tot si e posibil ca exact in a 14-a zi sa se declanseze si virusul sa fi fost deja raspandit. Poate ca aceasta informare ar trebui facuta putin mai apasat si mai clar", a povestit Gabriela Firea, luni, contrazicandu-i pe medicii din incapare, care tocmai apel la calm si la stiinta faceau.

Ca orice social-democrat din PSD, Gabriela Firea stie ca intretinerea fricilor gregare, cum e frica de o boala misterioasa, despre care cu cat stim mai putine, cu atat e mai usor de instrumentalizat propagandistic, creeaza un climat in care oamenii pun intre paranteze problemele concrete, pentru care exista solutii, dar care pot fi totusi amanate, pentru ca la ce bune solutiile acestea, daca ne omoara coronavirusul?

Daca nu a fost apa de la robinet, atunci sa fie virusul din Wuhan.

In acelasi registru se inscrie si comitetul antigripa convocat tot de primarul general, in urma caruia am aflat ca bucurestenii vor primi masti in mijloacele de transport in comun. Aceste masuri tip carpeala maresc starea de disconfort psihologic - masti isi pot cumpara oamenii si singuri, dar nu au cum sa puna mana de la mana si sa isi cumpere un autobuz care sa vina ritmic, incat sa nu fie nevoiti sa stea unii in transpiratia celuilalt.

Asta nu inseamna ca gripa si noul tip de virus aparut in China nu sunt probleme serioase, ci doar ca ele necesita seriozitate, nu circ si povesti cu invazia martienilor.

Precaritatea procedurilor si a comunicarii publice de criza nu face decat sa pericliteze si mai mult siguranta oamenilor. Dincolo de inconstienta de a alimenta suspiciuni angoasante, insa, Gabriela Firea mizeaza si pe inconsistenta Opozitiei de a o contracandida dincolo de orice indoiala, asta insemnand un candidat unic si care sa puna pe masa solutii la problemele grave care fac din Bucuresti un oras esuat.