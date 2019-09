Cum arata fata unei femei din Neolitic, reconstituita pe baza unui craniu vechi de 7.500 de ani VIDEO

Oamenii de stiinta au reusit sa reconstituie figura unei femei care a trait acum 7.500 de ani, in Gibraltar. Femeia, care a primit numele „Calpeia", ar fi avut intre 30 si 40 de ani cand a murit.

Craniul ei a fost descoperit in 1996, de catre arheologii Muzeului National din Gibraltar. Tehnologia a permis ca parte din ADN-ul ei a fost extras si analizat, pentru a reda din infatisarea pe care a avut-o femeia. Manuel Jaen, de la Muzeul National din Gibraltar, a condus proiectul ce a durat sase luni, noteaza Daily Mail.

„Acum stim ca e o femeie, ca e din perioada Neolitica, din jurul anului 5.400 I.Hr.. Am reusit sa extragem ADN din craniu si acum stim mai multe lucruri. Stim ca era o femeie, stim ca avea parul inchis la culoare, la fel si ochii. Am remarcat un lucru interesant si in ceea ce priveste stramosii ei. 10% din genele ei provin de la vanatori si culegatori locali din Mezolitic, dar 90% provin din Anatolia (Turcia de azi)", a explicat Manuel Jaen, potrivit Gibraltar Chronicle.

Cauza mortii ei nu este cunoscuta, dar craniul a fost gasit deformat si incomplet. Tehnologia a permis scanarea craniului, refacerea si completarea cu trasaturile fetei. Apoi a fost atasat par natural.

„Aceasta femeie tanara - cred ca avea 30-40 de ani - a trait in Gibraltar acum 7.500 de ani. Inteleg ca nu exista agricultura in acea vreme in Gibraltar. Probabil acei oameni isi duceau traiul pescuind. Dar a locuit in Gibraltar, ca s-a nascut aici sau a venit din alta parte, asta nu vom sti niciodata", a declarat si dr. John Cortes, ministrul Patrimoniului din Gibraltar. El a descris munca lui Manuel Jaen ca fiind „extraordinara".