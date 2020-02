Cum comenteaza ministrul Predoiu reactiile critice la proiectul de desfiintare a Sectiei Speciale

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a comentat, miercuri dimineata, reactiile magistratilor la proiectul MJ privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunuilor din Justitie (SIIJ), cunoscuta ca Sectia Speciala (SS).

"Am luat act de reactiile diverse, unele critice, la proiectul MJ de desfiintare a SIIJ. Pe fond, le privesc pe toate cu seriozitate si voi reflecta la ele, ca intotdeauna. Inteleg interesul si pasiunea revarsate asupra subiectului. Inteleg si motivele aparente si cele mai putin vizibile. Insa nu inteleg vehementa stridenta, suspiciunea, procesul de intentie, chiar jignirea, acolo unde aceste bube ale gandirii rationale si comportamentului civic se manifesta.

Celor care vor sa dialogheze rational, le-am fost intotdeauna alaturi si i-am privit cu simpatie, indiferent cat de puternica le-a fost critica. Celor care discuta in termenii procesului de intentie, ai limbajului agresiv si, uneori, jignitor, pe ton strident si tipator le spun ca imi vorbesc o limba straina, nu ii pricep, sa fiu iertat!", a scris, miercuri dimineata, ministrul pe contul sau de Facebook.

Predoiu a mai notat ca legiferarea este un "proces laborios, migalos, generos" si "nimic nu impiedica CSM sa perfectioneze" acest proiect.

"Seamana cu slefuirea unui bloc de piatra pana capata, pe langa continut, forma abstracta, sens. Dar se pleaca intodeauna de la un 'dat', de la un 'bloc', de la un proiect. Nimic nu impiedica CSM sa perfectioneze proiectul MJ, de aceea l-am trimis la avizare. Nimic nu impiedica asociatiile de magistrati sa trimita propuneri la MJ si, la randul sau, acesta sa isi perfectioneze propriul 'bloc' de lege. Pe unele le-am si primit deja, pe telefonul personal, le astept si oficial la adresa ministerului.

Multumesc! La urma urmei, un proiect a fost pus pe masa neteda a CSM, nu direct in Monitorul Oficial, prin OUG, nu direct pe masa si mai neteda a Parlamentului, prin angajare de raspundere. Era mai bine sa procedam direct la interventie?! O sa reflectez si la acest lucru, daca e cazul sa propun Premierului, daca imprejurarile o cer. In fond, si OUG si angajarea de raspundere sunt proceduri de legiferare constitutionale", se mai arata in postarea ministrului.

Totodata, el spune ca s-a criticat faptul ca ar crea prin proiect o "superimunitate" magistratilor.

"Nu e 'superimunitate', e asigurare pentru impartialitate", subliniaza Predoiu.

"Lupta anticoruptie si, in general, lupta pentru integritate nu exclude impartialitatea, nu exclude rigurozitatea. Ba chiar le presupune cu obligativitate. O activista ONG pe care o stimez imi transmite public ca nu intelege logica din spatele 'filtrelor' procedurale din proiect. Este logica inversa celei cu care actionau in trecutul nu prea indepartat unii dintre ministrii de Justitie, atunci cand chemau pe unii dintre procurorii sefi la minister cu unele dosare si le comunicau ca sunt interesati de numarul de inculpari, nu de numarul de condamnari.

Este logica inversa din spatele unor ministri care discutau deschis la partid despre stadiul acestor dosare si despre cum le vor accelera ei impotriva inamicilor politici ai prea rafinatului premier in functie la acea data. In optica mea, nu trebuie sa ne intoarcem la acea logica desueta si dovedit contraproductiva.

O jurnalista pe care o pretuiesc afirma ca nu crede sa fi fost vreun magistrat santajat si niciun abuz, ca n-a cunoscut niciunul care sa afirme deschis acest lucru. E drept, s-a vorbit doar pe la colturi de acest lucru sau, cand s-a vorbit deschis in CSM, s-a vorbit impersonal si general, insa e exorbitant sa ceri unui magistrat sa recunoasca public faptul ca a fost presat sa dea o solutie sau alta, mai ales dupa ce a dat-o.

Cert este ca exista aceasta perceptie puternica si aceasta temere ca lucrurile s-ar putea repeta. Nu cred ca sunt aparute din nimic sau din inchipuiri. MJ nu poate ignora aceste perceptii si temeri, nu legiferam intr-o lume abstracta si ideala, ci intr-una concreta si imperfecta. Si cred ca este si in interesul DNA sa existe aceste filtre pentru ca, intr-un timp oarecare, sa elimine orice prejudecata si suspiciune ca lucrurile vor derapa si apoi 'filtrele' vor dispare. Eu, personal, am incredere, de aceea am optat pentru reintregirea competentei legale a DNA. Dar, ca ministru, incerc sa fiu impartial si sa am grija si de cealalta parte a magistraturii, care inca nu are incredere", a mai scris Predoiu.

In fine, el mai arata ca "MJ avea de ales intre a propune reformarea SIIJ sau desfiintarea ei cu reintregirea fireasca a competentelor DNA" si a "optat pentru firescul institutional si am inclinat balanta spre DNA".

"Odata facuta aceasta optiune, am avut de ales intre a ignora temerile si perceptiile create in anii anteriori in urma 'cazului Ploiesti' si a altora, sau a tine cont de ele si a reglementa 'filtre' procedurale asiguratorii. Am optat sa inclin balanta si in cealalta parte, prin doua 'filtre', Procurorul General si CSM.

In concluzie, celor care spun ca CSM ar putea abuza de 'filtru', le raspund: sa vedem primul abuz al CSM si MJ va propune eliminarea 'filtrului'! Celor care vor pastrarea SIIJ, le adresez urmatoarele intrebari: cum anchetezi un caz de coruptie la 500 de km de Bucuresti cu 15 procurori stationati in capitala? Exista acest interes in magistratura, sa anchetam coruptia din magistratura? Au auzit de locurile in care clientii vin la judecata dosarelor civile "impodobiti", ca sa plece fericiti?

Celor care imi transmit civilizat ca, in general, proiectul nu e bun, dintr-o cauza sau alta, le raspund: ceva imperfect e mai mult decat nimic si sunt de acord sa il facem mai bun! CSM, asociatiile, magistratii, analistii, juristii, profesorii, jurnalistii etc, au cuvantul in dezbatere. Avem cu totii dreptul la cuvant si la opinii, personale sau institutionale. Chiar si Ministerul Justitiei", conchide ministrul.