Cum ne jecmănesc băncile străine cu "bani ascunși". Comisioanele ajung de fapt la sute de lei pe an

Românii pierd anual, fără să își dea seama, între 200 și 400 de lei doar din comisioane bancare recurente, potrivit datelor agregate ale Băncii Naționale a României (BNR). Deseori este vorba despre sume mici, fragmentate, aproape invizibile în extrasul de cont, dar care, adunate lună de lună, ajung să cântărească cât o factură de utilități sau un weekend pierdut din buget.

De la administrarea contului curent și retragerile de numerar, până la schimburi valutare sau condiții neclare pentru „comision zero", sistemul bancar ascunde adesea o asimetrie flagrantă în informare, atunci când banca știe exact ce taxează, dar clientul află abia după ce a plătit. Cei 2,5 lei pentru un transfer instant prin internet banking, 10 lei la o retragere de la un bancomat străin sau un procent aplicat unei sume mici schimbate dintr-o monedă în alta sunt cele care, privite la nivel anual, ajung să se ridice la sumele calculate de BNR.

Retragerile de numerar reprezintă o altă zonă unde costurile sunt ușor subestimate. Comisioanele procentuale par mici, în procente precum 0,5%, 1% sau 1,5% din sumele retrase, însă sunt însoțite adesea de o sumă minimă, ceea ce înseamnă că retragerile mici pot deveni disproporționat de scumpe, pe măsură ce suma retrasă crește. Pentru foarte mulți români, contul de salariu este primul și, adesea, singurul produs bancar utilizat constant, astfel că majoritatea băncilor care vând acest serviciu îl prezintă aproape invariabil ca fiind „fără comisioane" sau „gratuit", odată ce facem alegerea de a oferi băncii în cauză dreptul de gestionare al veniturilor noastre recurente.

Mai există și pachetele de cont curent, care includ cardul, retrageri gratuite, uneori și schimburi valutare avantajoase, dar care ajung să funcționeze la fel, adică, practic, în momentul în care cerințele nu sunt respectate, costul pachetului poate ajunge rapid la 20-40 de lei pe lună, o sumă care, anualizată, depășește cu ușurință 300-400 de lei.

Unde sunt cele mai mici comisioane bancare, potrivit datelor ANPC:

Libra Internet Bank

În datele ANPC, Libra apare constant printre instituțiile cu cele mai mici valori pentru servicii de bază precum administrarea contului și administrarea cardului de debit, în special în zona conturilor standard operate preponderent online. De pildă, pentru administrarea contului curent în lei, banca declară valori minime de 0 lei în anumite pachete, iar administrarea cardului de debit apare, de asemenea, cu valoare zero în scenariile standard digitalizate. Modelul lor presupune, astfel, costuri mici în schimbul unei utilizări digitale și a limitării interacțiunii în agenție.

ING Bank

Pentru majoritatea conturilor uzuale, ING apare în baza ANPC cu valori minime reduse sau zero pentru administrarea contului și a cardului de debit, în scenariul în care sunt îndeplinite condițiile contractuale (venit recurent, utilizare activă). De exemplu, administrarea contului curent este declarată cu valoare minimă 0 lei, iar administrarea cardului de debit nu presupune costuri suplimentare în cadrul pachetelor standard. ANPC confirmă însă tocmai scenariul la care am făcut referire mai sus, în acest material, potrivit căruia costurile sunt mici, dar pot să apară comisioane relevante atunci când condițiile contractuale nu sunt respectate, inclusiv taxe lunare fixe sau comisioane per operațiune.

Banca Transilvania

BT nu este banca cu cele mai mici comisioane minime din piață, dar datele oficiale arată că procentele au valori moderate și relativ constante pentru administrare și operațiuni uzuale. În datele ANPC, administrarea contului curent apare cu valori fixe lunare sau condiționate de rulaj, iar comisioanele procentuale pentru anumite operațiuni sunt reduse, dar însoțite de praguri minime clar precizate. Acest lucru face ca structura de cost să fie mai ușor de anticipat pentru clienți, chiar dacă nu este cea mai ieftină din piață.

Exim Banca Românească

EximBank apare în datele ANPC cu valori minime competitive pentru unele servicii de bază, în special atunci când sunt utilizate pachete dedicate sau condiții specifice. Administrarea contului curent este declarată cu valori minime reduse în cadrul anumitor pachete, însă în afara acestora apar diferențe vizibile între costurile pentru operațiuni interne și cele externe. Diferențierea între scenarii este însă accentuată, iar costurile pot varia semnificativ în afara acestor pachete, comparativ cu celelalte exemple.

Intesa Sanpaolo Bank

Datele ANPC arată valori minime rezonabile pentru administrarea contului în cadrul unor pachete, inclusiv situații în care comisionul lunar este 0 lei dacă sunt îndeplinite condiții de rulaj sau de utilizare. În același timp, în afara acestor pachete, administrarea contului și a cardului poate implica costuri lunare fixe mai ridicate, ceea ce confirmă o structură tipică pentru modelul de „premium condiționat", în care avantajele sunt concentrate pe clienții activi și cu venituri recurente.