Cum reuseste Calea Lactee sa ia in greutate

Galaxiile nu sunt sisteme izolate. De fapt, se poate spune ca sunt foarte deschise. Stelele pot intra si iesi, gazul, de asemenea, e absorbit sau impins afara, iar unele galaxii chiar pot intra in coliziune.

In acest context, oamenii de stiinta au vrut sa stie daca galaxia noastra, Calea Lactee, pierde sau castiga masa. Ori, poate, reuseste sa se mentina in echilibru.

In urma cercetarilor, a reiesit ca galaxia noastra pierde un volum de gaz echivalent cu 53.000 de planete de marimea Terrei, insa castiga de peste trei ori mai mult, in fiecare an, relateaza IFL Science, citand un raport publicat de The Astrophysical Journal.

Concret, anual castiga echivalentul in gaz a 176.000 de planete de marimea Pamantului sau 53% din masa Soarelui.

Autorul studiului si toti cei implicati in cercetare s-au declarat surprinsi de acest rezultat, ei asteptandu-se la un echilibru intre gazul pierdut si castigat, dupa cum a declarat Andrew Fox, de la Space Telescope Science Institute, din Baltimore.

Concluzia a fost trasa in urma studierii informatiilor obtinute in decurs de 10 ani cu ajutorul telescopului Hubble.

Cel putin o parte din gazele pe care Calea Lactee reuseste sa si le insuseasca vin din mici galaxii satelit care inconjoara galaxia noastra. Apoi, se stie ca galaxia noastra a canibalizat mai multi vecini de-ai sai, asa ca a "fura" de la alte galaxii nu e mare lucru.