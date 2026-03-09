Peisaj apocaliptic în Iran: Ploile negre au acoperit Teheranul. Picăturile provoacă arsuri ale pielii
Postat la: 09.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Teheran a fost acoperit de un nor dens de fum toxic după atacuri aeriene israeliene care au vizat mai multe depozite de combustibil. Incendiile izbucnite în urma bombardamentelor au ars ore întregi și au provocat un fenomen neobișnuit. Astfel au luat naștere 'ploile negre' contaminate cu reziduuri petroliere, semnalate la zeci de kilometri distanță.
Imaginile din orașul cu aproape 10 milioane de locuitori arată un cer întunecat de fumul gros care plutește deasupra capitalei. Mulți locuitori au relatat că au avut dificultăți de respirație și au observat că ploaia lăsa pete negre pe mașini, clădiri și străzi, notează Time. „Ploaia e neagră, nu-mi vine să cred", a spus Kianoosh, un inginer de 44 de ani din Teheran. „Se întâmplă chiar și în cartierul Tajrish, aflat la kilometri distanță de rezervoarele de petrol."
Un alt martor, profesor universitar într-un oraș situat la aproximativ 110 kilometri nord de capitală, a declarat că nu și-a recunoscut mașina când a ieșit din casă. „Mașina mea albă era aproape neagră. Tocmai am spălat-o ieri", a spus el. Societatea Semilunii Roșii din Iran a avertizat populația că precipitațiile care au urmat incendiilor pot fi „extrem de periculoase și acide", existând riscul de arsuri chimice ale pielii și probleme grave de respirație.
Locuitorii descriu situația ca fiind sufocantă. Leila, profesoară în vârstă de 27 de ani, a spus că aerul era „irespirabil". „Ceva ca un monstru negru a înghițit cerul deasupra Teheranului", a declarat ea, adăugând că după doar 15 minute petrecute în mașină a început să aibă dureri de cap și iritații la ochi și pe piele. Presa iraniană de stat a relatat că atacurile au vizat mai multe instalații petroliere, printre care depozitele Aghdasieh și Shahran din nordul capitalei, o rafinărie din sudul orașului și un depozit de combustibil din Karaj, situat la vest de Teheran.
Israel Defense Forces și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, precizând că acestea au vizat depozite de combustibil ale Islamic Revolutionary Guard Corps, despre care Israelul susține că erau folosite pentru aprovizionarea unor unități militare. Atacurile vin într-un context de escaladare a conflictului regional, după ce președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea intensifica bombardamentele asupra Iranului.
