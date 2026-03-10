Ziceau ca e teoria conspiratiei: S-a aflat cum se fac mega-cheagurile de sânge provocate de vaccinul împotriva Covid-19

Cercetătorii au dezlegat misterul cheagurilor de sânge apărute după vaccinurile anti-COVID. O echipă internațională din Australia, Canada și Germania a identificat mecanismul exact al afecțiunii rare numite VITT.

Cheagurile de sânge după vaccinul COVID au afectat un număr mic de persoane. Acestea au apărut exclusiv după vaccinurile bazate pe adenovirus modificat, precum AstraZeneca. Cauza a rămas necunoscută ani de zile, scrie The Independent.

Afecțiunea se numește trombocitopenie imunitară indusă de vaccin și tromboză, prescurtat VITT. Sistemul imunitar atacă eronat o proteină proprie a organismului: factorul 4 al trombocitelor. Anticorpii implicați devin neobișnuit de „lipicioși".

Ei se atașează de factorul plachetar 4 și formează grupuri mari de proteine. Acestea declanșează cheaguri de sânge periculoase în zone neobișnuite ale corpului.

Echipa internațională a studiat 100 de pacienți cu VITT din întreaga lume. Doi dintre aceștia donaseră sânge înainte de vaccinare. Probele păstrate în congelatoarele unui serviciu german de transfuzii au fost cheia descoperirii.

Anticorpii implicați în VITT provin din memoria imunitară a infecțiilor adenovirale din copilărie. Aceste infecții sunt frecvente și provoacă simptome ușoare, similare răcelii.

Cercetătorii au identificat două condiții care trebuie îndeplinite simultan. În primul rând, persoana trebuie să moștenească o variantă genetică imunitară specifică.

În al doilea rând, trebuie să apară o mutație rară într-o celulă producătoare de anticorpi. Doar când ambele se produc împreună, sistemul imunitar vizează factorul 4 al trombocitelor. Această combinație dublă explică raritatea extremă a VITT.

Vaccinurile bazate pe adenovirus rămân esențiale. Sunt ieftine, versatile și ușor de distribuit la nivel global. La următoarea pandemie, ar putea salva din nou milioane de vieți.

Înțelegerea mecanismului VITT deschide o cale clară. Oamenii de știință pot acum modifica viitoarele vaccinuri pentru a evita declanșarea acestei reacții rare. Descoperirea are implicații și dincolo de vaccinuri: același mecanism apare în cheaguri recurente, avorturi spontane repetate și AVC neonatal.