O misterioasă sferă de foc a apărut pe cer. Fenomenul straniu a fost vizibil în mai multe țări europene

O sferă de foc a putut fi observată pe cerul mai multor țări din vestul și nord-vestul Europei, potrivit Le Figaro. Fenomenul s-a produs duminică seara și a stârnit controverse.

Martorii au publicat imaginile pe rețelele de socializare și au stârnit numeroase comentarii legate de război, conspirații și incidente cosmice.

Sfera a fost vizibilă din Germania, Franța, Olanda și Belgia. Fenomenul a fost observat cu puțin timp înainte de ora locală 19.00 și a durat mai puțin de cinci secunde.

Publicația belgiană RTL a transmis că a fost vorba despre o stea căzătoare deosebit de strălucitoare. Sfera de foc a lăsat în urmă o dâră luminoasă uriașă.

Sfera de foc a fost o bucată de rocă din spațiu. Aceasta s-a încălzit și s-a dezintegrat la intrarea în atmosfera Pământului, provocând fenomenul luminos. Dâra luminoasă a fost provocată de încălzirea atmosferei de-a lungul traiectoriei sferei de foc.