Kovesi e pa! Consiliul UE l-a confirmat Andres Ritter ca succesor la șefia EPPO

Este oficial, zilele Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO sunt numărate. Consiliul a convenit astăzi asupra numirii lui Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european al Parchetului European (EPPO). Mandatul acestuia va începe de la 1 noiembrie 2026, anunță Consiliul.

Andrés Ritter s-a alăturat serviciului de urmărire penală al Germaniei în 1995 și a condus diverse birouri de urmărire penală. Ritter este procuror șef adjunct european din 2020.

Andrés Ritter a lucrat în diferite parchete din Germania înainte de a deveni procuror general adjunct în statul federal Mecklenburg-Vorpommern în 2008. Între 2013 și 2020 a lucrat ca procuror-șef la Parchetul specializat pentru criminalitate economică și criminalitate cibernetică din Rostock. Este reprezentant al Germaniei la Asociația Internațională a Judecătorilor, care se angajează să susțină independența judiciară la nivel mondial, și este membru al Comisiei de studiu privind dreptul penal.

Ritter a fost numit procuror-șef european adjunct de către Colegiul EPPO la 11 noiembrie 2020. La 12 iulie 2023, mandatul său a fost reînnoit de către Colegiu pentru încă trei ani.

EPPO este un organism independent al UE responsabil de investigarea, urmărirea penală și aducerea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, fraudă, corupție, fraudă transfrontalieră privind TVA de peste 10 milioane EUR).

Procurorul-șef european este șeful EPPO, organizează activitatea acestuia și reprezintă Biroul în contactele cu instituțiile UE, statele membre și țările terțe.

Procurorul-șef european este numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul actualei șefe a EPPO, Laura Codruța Kövesi, expiră la 30 octombrie 2026.

Procurorii europeni, împreună cu procurorul-șef european, formează Colegiul EPPO. Aceștia supraveghează anchetele și urmăririle penale. Consiliul numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante.

Procurorul-șef european este numit de comun acord între Consiliu și PE. Numirea trebuie acum confirmată și de Parlamentul European.

EPPO este responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE în fața instanțelor competente ale statelor membre.

Primul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, a fost numită în 2019. Până la sfârșitul anului 2025, EPPO avea 3 602 investigații active, pentru un prejudiciu total estimat la peste 67,2 miliarde EUR pentru bugetele UE și naționale.

În prezent, 24 de state membre fac parte din EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.