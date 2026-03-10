Intrăm într-o criză fără precdent: Puternicul grup G7 nu reușește să ajungă la o înțelegere. Se complică situația la nivel mondial

Ţările G7 au declarat că sunt pregătite să ia „măsurile necesare" pentru a susţine aprovizionarea globală cu energie, după ce războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul a provocat o creştere a preţurilor petrolului.

Cu toate acestea, reuniunea miniştrilor de finanţe din G7 şi a Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE) s-a încheiat fără un acord privind eliberarea rezervelor strategice de ţiţei.

Preţul petrolului a atins luni aproape 120 de dolari pe baril, din cauza temerilor privind o întrerupere îndelungată a aprovizionării, înainte de a scădea brusc după ce preşedintele Trump a dat speranţe că războiul se va termina în curând.

La reuniunea virtuală, opţiunea de a elibera petrol din stocuri a fost una dintre cele discutate, Fatih Birol, şeful AIE, afirmând că pieţele mondiale de petrol „s-au deteriorat în ultimele zile".

Birol a declarat: „Pe lângă provocările legate de tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz, o parte substanţială din producţia de petrol a fost redusă. Acest lucru creează riscuri semnificative şi crescânde pentru piaţă.

Ţările membre ale AIE deţin în prezent peste 1,2 miliarde de barili de stocuri publice de petrol pentru situaţii de urgenţă, la care se adaugă 600 de milioane de barili de stocuri industriale deţinute în baza obligaţiilor guvernamentale."

După reuniune, ministrul francez al finanţelor, Roland Lescure, a declarat că „nu am ajuns încă acolo" în ceea ce priveşte eliberarea stocurilor de urgenţă.

Dacă rezervele vor fi eliberate, ar fi pentru prima dată din 2022, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Într-o declaraţie făcută după reuniune, G7 a afirmat: „Suntem pregătiţi să luăm măsurile necesare, inclusiv să sprijinim aprovizionarea globală cu energie, cum ar fi eliberarea stocurilor".

Cancelarul Rachel Reeves a declarat luni că Marea Britanie a profitat de reuniune pentru a solicita „dezescaladarea imediată" a situaţiei din Orientul Mijlociu şi garantarea securităţii navelor din regiune.

„Sunt gata să sprijin eliberarea coordonată a rezervelor colective de petrol ale AIE", a adăugat ea.

Perturbările majore ale aprovizionării cu energie din regiune ameninţă să crească preţurile pentru consumatori şi întreprinderi din întreaga lume. Creşterea inflaţiei ar putea duce la reducerea reducerilor ratei dobânzii de către băncile centrale.

Aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol este transportată de obicei prin Strâmtoarea Hormuz. Însă traficul prin această trecătoare îngustă s-a oprit aproape complet de la începutul războiului, acum mai bine de o săptămână.

Statele Unite şi Israelul au lansat noi valuri de atacuri aeriene asupra Iranului în weekend, lovind multiple ţinte, inclusiv depozite de petrol.

Între timp, Iranul a vizat infrastructura energetică din statele vecine din Golf. Peste noapte, Arabia Saudită a declarat că a interceptat şi distrus două valuri de drone care se îndreptau către un important câmp petrolier.