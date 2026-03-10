Suspiciuni de spionaj la Londra: Noul lider al Iranului deține 11 vile pe „Strada Miliardarilor" și apartamente în locații sensibile

Noul Lider Suprem al Iranului este un dezvoltator imobiliar londonez de top: Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis în raidurile americane, controlează un portofoliu imobiliar în capitala britanică în valoare de aproape 250 de milioane de euro. Locațiile unora dintre acestea ridică suspiciuni că aceste reședințe sunt de fapt platforme de spionaj.

Pe lângă 11 vile prestigioase din Hampstead, pe ceea ce este cunoscută sub numele de „Strada Miliardarilor", Khamenei Jr. deține două apartamente de lux la o aruncătură de băț de Palatul Kensington, „casa" lui William și Kate. Mai important, aceste două proprietăți, situate la etajele al șaselea și al șaptelea ale unei clădiri, se află la mai puțin de 50 de metri de ambasada Israelului, scrie Corriere dela Sera.

Conform unei investigații realizate de Bloomberg, acestea au fost achiziționate între 2014 și 2016 folosind fonduri din venituri din petrol obținute prin eludarea sancțiunilor internaționale. Oficial, acestea sunt înregistrate pe numele lui Ali Ansari, un oligarh iranian și prieten apropiat al familiei Khamenei, care ar fi acționat ca o fațadă.

Cele două apartamente din Kensington sunt evaluate în prezent la aproximativ 60 de milioane de euro și au fost achiziționate la scurt timp după achiziția din 2013 a celor 11 case din Hampstead, realizată prin intermediul unei companii-fantomă cu sediul în paradisul fiscal Insula Man, Ansari fiind beneficiarul final.

Toate aceste proprietăți au fost blocate de guvernul britanic după ce Ansari a fost sancționat, fiind suspectat că ar fi finanțator al Pasdaranilor, Gărzile Revoluționare Iraniene.

Cele două apartamente cu vedere la ambasada Israelului sunt deosebit de îngrijorătoare pentru agențiile de informații: de acolo, este posibil să fie fotografiați cei care intră și ies din reședința diplomatică, să fie interceptate conversațiile din grădină și chiar să se monitorizeze traficul de internet. „Acesta nu este un portofoliu imobiliar, este o platformă permanentă de supraveghere", a comentat o sursă din domeniul securității pentru Daily Mail.

Vinerea trecută, patru iranieni cu pașapoarte britanice au fost arestați, acuzați de spionaj asupra site-urilor și membrilor comunității evreiești, în special a sinagogilor din Londra.

Există suspiciuni că aceasta a fost o pregătire pentru un atac antisemit ca represalii pentru raidurile aeriene israeliano-americane asupra Iranului.