S-a întors prima mare civilizație extraterestră: NASA a trimis 2500 de meduze în spațiu și au revenit 60.000
Postat la: 10.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
NASA a trimis aproape 2.500 de meduze pui în spațiu în 1990 și le-a adus înapoi pe Pământ înmulțite la 60.000. Experimentul urmărea să afle cum ar afecta microgravitația oamenii născuți în spațiu. Întrebarea care a stat la baza experimentului era simplă, dar cu implicații uriașe. Dacă oamenii s-ar naște în spațiu, la revenirea pe Pământ nu s-ar mai putea acomoda la gravitația terestră.
O echipă condusă de Dorothy Spangenberg a ales meduzele dintr-un motiv precis. Deși diferite de oameni ca înfățișare, meduzele au un sistem de percepție a gravitației similar cu al nostru. Tentaculele lor indică cu precizie orientarea față de sus și jos. NASA a trimis aproape 2.500 de polipi la bordul navei Columbia. Polipii sunt stadiul incipient de viață al meduzelor. Cercetătorii aflați la bord au accelerat creșterea lor pe parcursul celor nouă zile ale misiunii.
Experimentul cu meduze în spațiu a produs rezultate spectaculoase ca număr. Cele aproape 2.500 de exemplare inițiale s-au dezvoltat până la aproximativ 60.000 de meduze. Creșterea și înmulțirea au funcționat normal în microgravitație. Problemele au apărut la întoarcerea pe Pământ. Cercetătorii au observat imediat că meduzele spațiale înotau anormal. Spre deosebire de grupul de control rămas pe Pământ, ele prezentau dificultăți clare de mișcare. Oamenii de știință au identificat „anomalii în bătăile inimii" și au concluzionat că animalele sufereau de vertij sever. Meduzele crescute în microgravitație nu reușeau să se adapteze la condițiile de pe Pământ. Sistemul lor de percepție a gravitației nu se dezvoltase normal.
Concluzia cercetătorilor este îngrijorătoare pentru viitorul explorării spațiale. Dacă meduzele crescute în microgravitație nu se pot adapta la gravitația terestră, același lucru s-ar putea întâmpla și cu oamenii născuți în spațiu. Întrebarea pusă de NASA în 1990 rămâne fără un răspuns complet. Dar experimentul cu meduze în spațiu a arătat că microgravitația afectează profund dezvoltarea sistemului de echilibru.
