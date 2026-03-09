O primărie din România instalează semafoare cu radar: se schimbă pe culoarea roșu la orice încălcare a limitei de viteză

Autoritățile din Brașov pregătesc noi măsuri pentru creșterea siguranței rutiere și pentru fluidizarea traficului. Comisia de Circulație a municipiului a aprobat mai multe propuneri ale Primăriei, printre care instalarea unor semafoare inteligente dotate cu radare, capabile să reacționeze automat atunci când șoferii depășesc limita legală de viteză.

Potrivit informațiilor publicate de Brașov.net, sistemele vor funcționa pe baza unor senzori care detectează viteza autovehiculelor și pot modifica automat semnalul semaforului. Noile instalații inteligente vor funcționa pe același principiu ca cele deja existente pe strada Lungă din Brașov. Acestea sunt echipate cu radare care monitorizează viteza mașinilor. Dacă un șofer circulă peste limita legală, semaforul schimbă imediat culoarea pentru a-l obliga să oprească.

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a explicat modul de funcționare al sistemului: „Dacă limita legală este depășită, semaforul comută automat pe culoarea roșie", obligând conducătorii auto să reducă viteza și să respecte regulile de circulație.

Conform deciziei Comisiei de Circulație, semafoarele-radar vor fi amplasate în două zone considerate periculoase pentru trafic:

• Bulevardul Griviței, în zona intersecției cu strada Codrii Cosminului și în apropierea zonei Moto 24

• Calea Făgărașului, la intersecția cu Șoseaua Cristianului

Autoritățile spun că aceste puncte au fost alese deoarece sunt zone unde se înregistrează frecvent depășiri ale vitezei legale.