Adevărul zdrobitor despre miza închiderii Strâmtorii Hormuz

Miza închiderii strâmtorii de către Gardienii Revoluției nu este atât blocarea accesului tancurilor petroliere în Golf, cât obstrucționarea tranzitului navelor Flotei a V-a.

Aproximativ 8,8 milioane de barili pe zi pot fi transportați teoretic din Golf, prin conducte către rute care ocolesc Strâmtoarea Hormuz, ajungând prin emiratul Fujairah la Marea Arabiei sau prin Yambu la Marea Roșie.

Această capacitate reprezintă aproximativ 44% din cele 20 de milioane de barili pe zi care tranzitează în mod normal Strâmtoarea Hormuz. Capacitățile de ocolire pot fi crescute până la 75% în decurs de cca 20 de luni.

Conducta Petroline - est/vest - conectează câmpul saudit Abqaiq de portul Yanbu și are o capacitate de 7 milioane barili pe zi, prin conversia unor linii de gaz natural lichefiat.

Conducta Habshan-Fujairah transportă țiței din Abu Dhabi direct către portul Fujairah de la Marea Arabiei, sub Strâmtoarea Hormuz, și are o capacitate operațională de aproximativ 1,8 milioane barili pe zi.

Această rută acoperă peste jumătate din exporturile zilnice de țiței ale Emiratelor Arabe. Gardienii Revoluției au atacat de cîteva ori facilitățile din terminalul Fujairah fără să provoace pagube.

Ținta minării strâmtorii este Flota a V-a a Statelor Unite, care are sediul central la Manama, Bahrain și acoperă cca 2,5 milioane de mile pătrate, inclusiv Golful Persic, Marea Roșie și Marea Arabiei.

În afară de baza principală din Bahrain, care servește și drept sediu pentru Comandamentul Central al Forțelor Navale ale SUA (NAVCENT), alte facilități regionale includ bazele Al Udeid din Qatar, Ali Al-Salem din Kuweit și instalații în Arabia Saudită și Emirate.

O parte din distrugătoarele, crucișătoarele, navele de luptă litorală, forțe amfibii, forțe de minat/deminat, forțe logistice de realimentare și forțe de submarine au rămas în interiorul Golfului.

În Marea Arabiei se află grupul operativ principal TF 50 care include crucișătoarele și distrugătoarele celor două portavioane dislocate în regiune.

Gardieni Revoluției au lansat o provocare fără precedent Flotei a V-a, începând procesul de minare a Strâmtorii Hormuz, ceea ce obligă flota să intre în luptă. Gardienii dispun de 20 minisubmarine Ghadir și de două submarine Nahang.

Cornel Ivanciuc