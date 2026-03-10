Diplomat din Iran, atac la adresa Ursulei von der Leyen: „Lasă ipocrizia. Ți-ai făcut o carieră stând de partea greșită a istoriei"
Postat la: 10.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a lansat un atac dur la adresa șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acesta a acuză pe lidera europeană de ipocrizie și spune că a dat undă verde genocidului și atrocităților.
Comentând discursul lui von der Leyen, Baghaei a spus: „Vă rog, scutiți-ne de ipocrizie. V-ați construit o carieră stând de partea greșită a istoriei - aprobând ocupația, genocidul și atrocitățile, iar acum spălând crimele de agresiune și crimele de război ale SUA/Israelului împotriva iranienilor".
El a acuzat conducerea UE că a păstrat tăcerea „în fața ilegalității și atrocităților", afirmând că acest lucru „nu este altceva decât complicitate".
„Unde ți-a fost vocea când peste 165 de îngerași iranieni nevinovați au fost masacrați în orașul Minab? De ce nu spui nimic când spitale, situri istorice, instalații petroliere, sediile poliției diplomatice, stațiile de pompieri și cartierele rezidențiale sunt vizate cu răutate?" a declarat Baghaei.
Acesta susține că tăcerea în fața fărădelegii și a atrocității „nu este altceva decât complicitate".
„Derulează prin răspunsurile de sub propria ta postare și vezi ce cred oamenii cu adevărat despre „albirea criminalilor" de către tine", încheie oficialul iranian.
În discurs, von der Leyen a afirmat: „Poporul iranian merită libertate, demnitate și dreptul de a-și decide propriul viitor".
