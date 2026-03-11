Autoritățile române au clasificat la regim „secret" cererea administrației SUA legată de Baza Kogălniceanu

Ce au cerut mai exact americanii legat de Baza de la Mihail Kogălniceanu? Pe scurt, să amplaseze aici tehnică militară, spune președintele Nicușor Dan. Ce a cerut însă Pentagonul cu subiect și predicat nu vom ști niciodată, fiindcă documentele au fost clasificate ca secrete.

Cererea administrației SUA de găzduire de forțe și echipamente în România, în contextul războiului din Iran a fost clasificată la regim „secret" de către autoritățile române. Solicitarea CSAT a ajuns la Parlament, dar documentul nu va fi postat pe site-ul Legislativului, așa cum se obișnuiește în asemenea situații. Cererea de 2 pagini poate fi „consultată" însă în comisiile de apărare ale Parlamentului de către aleși.

La ora 14.30 au fost deja convocate Birourile Permanente Reunite pentru ca cererea să ajungă spre aprobarea plenului Parlamentului, astăzi, după ora 17.00. Pe ordinea de zi a Birourilor Permanente, cererea SUA este la punctul 3, și se numește

„Scrisoare din partea domnului Nicuşor-Daniel Dan, Preşedintele României privind încuviinţarea, de către Parlamentul României, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor solicitări ale Prim ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie 2026".

Președintele Nicușor Dan a spus, de la Palatul Cotroceni, că solicitarea Pentagonului se referă la „avioane de realimentare, echipamente de monitorizare, comunicații satelitare în corelare cu scutul de la Deveselu", în general fiind vorba despre „echipamente defensive".

„Nu sunt înzestrate cu armament propriu zis, sunt echipamente non cinetice", a anunțat Dan. Birourile Permanente ale Parlamentului au primit însă alte 2 cereri din partea Președintelui Nicușor Dan, arată surse parlamentare. Prima se referă la intrarea și staționarea în România a Forței de Reacție NATO pe 2026.