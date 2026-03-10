De ce plătește lumea un conținut care altfel se găseste gratuit? Iată cum funcționează economia OnlyFans

În 2024, utilizatorii platformei OnlyFans au cheltuit 7,2 miliarde de dolari pentru a vedea conținut pe care nu îl puteau găsi gratuit pe internet.

OnlyFans a fost fondată în 2016 la Londra, dar a explodat abia în 2020, când pandemia a lăsat milioane de oameni fără venituri și fără contact uman. Lucrătorii sexuali care nu mai puteau activa fizic și-au mutat activitatea online. Au urmat influenceri cu audiențe mari pe alte rețele. Și mai târziu, oricine cu un telefon și o conexiune bună la internet.

Astăzi, platforma numără 377 de milioane de utilizatori înregistrați. Din aceștia, aproximativ 4 milioane sunt creatori activi, adică oameni care încarcă conținut și cer bani pentru el. Platforma reține 20% din orice sumă plătită. Restul de 80% revine creatorului.

Primii 1% dintre creatori generează aproximativ o treime din toate veniturile platformei. Primii 10% captează 70–80% din total.

Accesul real la venituri semnificative presupune deja o bază de urmăritori pe Instagram, TikTok sau Twitter/X, pe care creatorul o aduce cu el pe platformă.

Cazuri concrete: Anne Wünsche, fostă actriță în serialul german Berlin – Tag & Nacht și ulterior influencer (foto), a câștigat după propria declarație peste 4 milioane de euro pe OnlyFans din ianuarie 2023 până în prezent. În prima zi după lansarea contului a câștigat 30.000 de euro. Sabrina Fischer, ingineră la Porsche Motorsport, a investit aproximativ 250.000 de euro din câștiguri într-un startup propriu de cicloturism (am scris despre ea într-un post trecut). Lily Allen, cântăreața britanică, câștigă din poze cu picioarele mai mult decât din stream-urile pe Spotify.

Nu se plătește pentru nuditate. Se plătește pentru atenție.

De ce oamenii plătesc pe o platformă cu abonament când pornografia gratuită există din abundență online? Pentru că produsul principal nu este conținutul explicit, ci experiența de a fi văzut și de a simți că cineva te vede la rândul tău.

Creatoarele de succes nu postează doar imagini. Răspund mesajelor private. Întreabă cum a mers ziua. Realizează videoclipuri personalizate conform preferințelor individuale ale fanului, contra cost suplimentar. Industria numește asta girlfriend experience, sentimentul simulat al unei relații.

Economistul american Scott Galloway a numit fenomenul Lonely Fans: bărbați care nu reușesc să construiască relații reale și cumpără substitute digitale.

Un fan plătește mai întâi un abonament lunar, de regulă între 5 și 30 de dolari. Abonamentul nu include conținutul premium, care se vinde separat, per bucată, între 15 și 75 de dolari pentru fiecare fotografie sau videoclip, în cazul Annei Wünsche.

Apoi există sistemul de bacșiș voluntar, pe care mulți utilizatori îl activează în contextul conversațiilor private. Iar conținutul personalizat se plătește separat și poate ajunge la sute de dolari pentru o singură comandă.

Un fan fidel poate ajunge să cheltuiască câteva sute de dolari lunar pe un singur cont, fără să realizeze că sumele se acumulează.

Unul dintre argumentele centrale în favoarea OnlyFans ca model emancipator este absența intermediarilor; creatoarea controlează ce produce, ce prețuiește și cui vinde. Realitatea anului 2025 este alta.

Agențiile de management pentru OnlyFans s-au înmulțit rapid și recrutează activ creatoare noi, cărora le promit vizibilitate și venituri în schimbul unor comisioane care depășesc uneori 50% din câștiguri, mai mult decât dublul celor 20% reținute de platformă. Unele contracte includ clauze de exclusivitate sau penalități pentru retragere anticipată.

De asemenea, conversațiile cu fanii, elementul central al experienței girlfriend experience, sunt în multe cazuri externalizate: operatori angajați în Pakistan sau India scriu în numele creatoarei după scripturi prestabilite. Unii operatori au început să folosească modele AI pentru a automatiza complet interacțiunea. Fanul nu știe niciodată cu certitudine cu cine vorbește. Plătește oricum.

Adrian Șoaită