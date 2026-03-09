Anthropic a publicat recent un raport de cercetare care i-a blocat pe cercetătorii AI

Anthropic este compania din spatele lui Claude, unul dintre cei mai avansați asistenți AI. Fondată de foști cercetători de la OpenAI, sunt parte din cei mari trei în AI generativ, alături de OpenAI (ChatGPT) și Google (Gemini).

Ceea ce face această studiu diferit este că au folosit date reale din milioane de conversații Claude spre a măsura pentru ce este folosită de fapt inteligența artificială în medii profesionale, nu evaluări teoretice. Graficul arată ceva destul de uluitor - nu suntem aproape de potențialul AI-ului de a automatiza munca.

Zona albastră = ceea ce AI ar putea teoretic gestiona

Zona roșie = ceea ce se întâmplă de fapt

Suntem poate la 5~ din locul unde această tehnologie ar putea fi deja implementată. Raportul spune că programatorii de calculatoare sunt acoperiți doar în proporție de 75% de utilizarea actuală. Serviciul clienți atinge 70%. Cele mai multe locuri de muncă sunt aproape atinse.

Raportul sugerează că cei mai expuși „AI" nu sunt lucrătorii cu salariul minim - ei sunt disproporționat mai în vârstă, mai educați, mai bine plătiți și femei. Sunt lucrători cunoștințe ale căror sarcini implică scriere și analiză.

Angajarea tinerilor de 22-25 de ani în locuri de muncă expuse la inteligența artificială a scăzut cu 14% de la lansarea ChatGPT. Între timp, 30% dintre lucrători nu au nicio expunere la inteligența artificială. Bucătarii, barmanii, mecanicii și muncitorii din construcții ar putea fi cei mai rezistenți la automatizare.

Oamenii care prosperă nu vor concura cu AI la sarcini de rutină - se vor concentra pe ceea ce devine mai valoros pe măsură ce inteligența devine o marfă... lucruri precum inteligența emoțională, colaborarea cu AI / gestionarea agenților AI și abilitățile din lumea reală....

Există mai multe moduri de a interpreta aceste date, dar cea care contează cel mai mult este că IA ar putea fi prima tehnologie din istoria umană care ne face cu adevărat mai umani. Toți au promis și toți au livrat exact opusul. Ce este remarcabil la AI-ul cu adevărat inteligent este că e atât de capabil încât nu mai are nevoie de noi să fim altceva decât ceea ce suntem...

Nu trebuie să învățăm să codificăm în limbajul său - el a învățat al nostru! Nu trebuie să ne structurăm gândurile ca niște baze de date - poate înțelege tangentelor noastre, contradicțiile noastre, modul nostru complet uman de a gândi în povești, emoții și idei neformate!

Pentru prima dată, am construit o tehnologie suficient de sofisticată încât să putem rămâne complet, dezordonat și irațional umani în timp ce lucrăm cu ea... și ne putem concentra pe lucrurile pe care doar noi le putem face, cum ar fi construirea de relații, crearea în lumea reală și acordarea atenției unii altora.