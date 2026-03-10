Donald Trump este în miezul unui scandal uriaș: Și-a folosit funcția pentru a influența o mega tranzacție
Postat la: 10.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Preşedintele american Donald Trump a cumpărat obligaţiuni ale companiei Netflix în valoare de peste 1,1 milioane de dolari în ultimele trei luni, în perioada în care gigantul de streaming încerca fără succes să preia Warner Bros Discovery, potrivit declaraţiilor oficiale de avere publicate de autorităţile americane.
Documentele arată că Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix de peste 500.000 de dolari în două tranzacţii realizate pe 12 şi 16 decembrie, iar ulterior a efectuat alte achiziţii de peste 600.000 de dolari, în două tranzacţii suplimentare, pe 2 şi 20 ianuarie. Casa Albă a indicat doar un interval al valorii investiţiei, estimat între puţin peste 1,1 milioane de dolari şi 2,25 milioane de dolari.
Achiziţiile au avut loc în timp ce preşedintele republican şi oficiali ai administraţiei sale criticau public Netflix şi puneau sub semnul întrebării dacă tranzacţia de preluare ar putea trece de controlul autorităţilor antitrust. De asemenea, administraţia a făcut presiuni pentru înlăturarea din consiliul de administraţie al Netflix a lui Susan Rice, fost consilier al preşedintelui democrat Barack Obama.
Nu este clar dacă Trump a obţinut profit sau a înregistrat pierderi din aceste obligaţiuni, care oferă o dobândă de 5,375% şi ajung la scadenţă în noiembrie 2029, deoarece documentele oficiale nu indică dacă sau când acestea au fost vândute.
La fel ca alţi preşedinţi americani, Trump este scutit de legile privind conflictul de interese care interzic altor oficiali din administraţia executivă să investească în companii care au afaceri cu guvernul. Se crede că obligaţiunile au fost cumpărate printr-un trust administrat de copiii săi.
"Activele preşedintelui Trump sunt într-un trust administrat de copiii săi. Nu există conflicte de interese", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.
În urma tranzacţiei de preluare, compania rezultată ar fi avut datorii de aproximativ 85 de miliarde de dolari, ceea ce a pus imediat presiune asupra obligaţiunilor Netflix. Acestea erau tranzacţionate la aproximativ 1,03-1,04 dolari pentru fiecare dolar din valoarea nominală atunci când Trump le-a cumpărat în decembrie şi la începutul lunii ianuarie, potrivit datelor LSEG.
Pe 26 februarie, cu o zi înainte ca Netflix să renunţe la oferta pentru Warner Bros Discovery, obligaţiunile erau tranzacţionate la aproximativ 1,04 dolari pentru fiecare dolar din valoarea nominală. Ulterior au coborât din nou la aproximativ 1,03 dolari.
Trump a cumpărat şi obligaţiuni ale Warner Bros în valoare cuprinsă între 500.002 dolari şi 1 milion de dolari, în două tranzacţii realizate tot pe 12 şi 16 decembrie. La momentul achiziţiei, acestea erau tranzacţionate la aproximativ 91,75-92 de cenţi pentru fiecare dolar din valoarea nominală, iar în prezent valorează aproximativ 95 de cenţi pentru fiecare dolar. Dacă preşedintele le-a păstrat, investiţia ar fi acum profitabilă.
Trump a început să pună sub semnul întrebării viabilitatea fuziunii cu Netflix la câteva zile după anunţul tranzacţiei, pe 5 decembrie, afirmând că o concentrare prea mare de putere pe piaţă "ar putea reprezenta o problemă".
Compania Paramount, condusă de fiul aliatului lui Trump şi mare donator republican Larry Ellison, a lansat public oferta de preluare pe 8 decembrie, declanşând o competiţie între companii. Ellison a garantat personal peste 40 de miliarde de dolari, susţinuţi de participaţiile sale la Oracle, pentru a sprijini tranzacţia.
Netflix a renunţat la ofertă după ce Paramount a câştigat licitaţia cu o ofertă de 110 miliarde de dolari, în urmă cu aproximativ două săptămâni. Tranzacţia Paramount va fi susţinută de datorii noi de aproximativ 39 de miliarde de dolari, finanţate de Bank of America, Citigroup şi Apollo.
Cele mai recente declaraţii de avere publicate de Oficiul pentru Etică Guvernamentală al SUA, datate 27 februarie, au fost făcute publice săptămâna trecută.
Trump, investitor imobiliar, a declarat anterior active de peste 1 miliard de dolari şi deţine interese de afaceri în domenii precum criptomonede, cluburi de golf şi acorduri de licenţiere. Investiţiile sale în companii aflate sub supravegherea administraţiei sale ar putea ridica însă întrebări de natură etică.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
SUA nu mai fac față și cer ajutorul Ucrainei. Kievul reactionează prompt și trimite trupe pentru bazelor militare americane din Iordania
Ucraina a trimis drone interceptoare și o echipa de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane ...
-
Intrăm într-o criză fără precdent: Puternicul grup G7 nu reușește să ajungă la o înțelegere. Se complică situația la nivel mondial
Tarile G7 au declarat ca sunt pregatite sa ia „masurile necesare" pentru a sustine aprovizionarea globala cu energ ...
-
S-a întors prima mare civilizație extraterestră: NASA a trimis 2500 de meduze în spațiu și au revenit 60.000
NASA a trimis aproape 2.500 de meduze pui in spațiu in 1990 și le-a adus inapoi pe Pamant inmulțite la 60.000. Experimen ...
-
Peisaj apocaliptic în Iran: Ploile negre au acoperit Teheranul. Picăturile provoacă arsuri ale pielii
Teheran a fost acoperit de un nor dens de fum toxic dupa atacuri aeriene israeliene care au vizat mai multe depozite de ...
-
O misterioasă sferă de foc a apărut pe cer. Fenomenul straniu a fost vizibil în mai multe țări europene
O sfera de foc a putut fi observata pe cerul mai multor țari din vestul și nord-vestul Europei, potrivit Le Figaro. Feno ...
-
Kovesi e pa! Consiliul UE l-a confirmat Andres Ritter ca succesor la șefia EPPO
Este oficial, zilele Laurei Codruța Kovesi la șefia EPPO sunt numarate. Consiliul a convenit astazi asupra numirii lui A ...
-
Telefon recondiționat sau model nou? 7 motive care îți pot schimba perspectiva
Cand iți cauți un telefon nou, primul impuls este, de multe ori, sa alegi cel mai recent model aparut. Reclamele, lansar ...
-
Anthropic a publicat recent un raport de cercetare care i-a blocat pe cercetătorii AI
Anthropic este compania din spatele lui Claude, unul dintre cei mai avansați asistenți AI. Fondata de foști cercetatori ...
-
Iluzia blitzkrieg-ului și realitatea unui război de uzură în Golf. Cum întreaga lume intră în colaps financiar din pricina Alianței "Trumpyahu"
Suntem deja in a doua saptamana a unui conflict care a spulberat orice urma de raționalitate politica la Washington și T ...
-
O primărie din România instalează semafoare cu radar: se schimbă pe culoarea roșu la orice încălcare a limitei de viteză
Autoritațile din Brașov pregatesc noi masuri pentru creșterea siguranței rutiere și pentru fluidizarea traficului. Comis ...
-
Cum ajunge Vladimir Putin marele câștigător al războiului din Iran: Rusia își reface economia prăbușită de război
Cresterea pretului petrolului, pe fondul escaladarii conflictului din Orientul Mijlociu, va ajuta Rusia sa-si refaca fin ...
-
Ghid complet pentru alegerea mobilierului ideal pentru grădina ta
Amenajarea gradinii poate transforma intreaga experiența de relaxare in aer liber intr-un adevarat refugiu personal. Ale ...
-
Soluții pentru grădini cu teren accidentat: de ce motocoasa de umăr este mai eficientă decât mașina de tuns iarba
Îngrijirea unei curți care prezinta denivelari, pante abrupte sau zone cu acces dificil necesita o abordare diferi ...
-
Beneficiile utilizării mașinilor de tuns iarba cu viteze multiple
Alegerea unei mașini de tuns iarba cu viteze multiple iți poate simplifica semnificativ aceasta sarcina, oferindu-ți fle ...
-
Marea păcăleală a mașinilor plug-in hybrid. Consumă de trei ori mai mult decât scrie în acte
Mașinile plug-in hybrid consuma, in condiții reale de trafic, de aproape trei ori mai mult combustibil decat arata teste ...
-
Televiziunea de stat iraniană confirmă că noul lider suprem a fost rănit. Ce înseamnă „janbaz", termenul prin care este descris Mojtaba Khamenei
În timp ce televiziunea de stat iraniana relateaza despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider sup ...
-
Explozie în faţa unei sinagogi din Belgia, în contextul amenințărilor Iranului împotriva Europei
O explozie a avut loc in noaptea de duminica spre luni in fata unei sinagogi din Liège, in estul Belgiei, dintr-u ...
-
Lavinia Șandru vine la Saga Chocolate cu Academia Da Vinci: trei zile de ateliere pentru copii și familii
Lavinia Șandru vine la Saga Chocolate cu Academia Da Vinci: trei zile de ateliere pentru copii și familii Lavinia Șandru ...
-
CIGARS & COGNAC WITH TESSERON - O seară dedicată măiestriei
Va invitam la un tasting exclusiv Cigars & Cognac, avand in prim-plan Tesseron XO Perfection & XO Ovation, asoci ...
-
Pax Judaica - Noua Dezordine Mondială: Ce ne asteaptă în viitorul apropiat în Războiul din Orientul mijlociu și cum se va extinde conflictul în întreaga lume VIDEO
Educat la Yale, Jiang Xuequin, un profesor chinez de liceu al carui canal de YouTube a avut o ascensiune meteorica, lasa ...
-
Inteligența artificială a devenit o unealtă a hackerilor pentru identificarea conturilor anonime de social media
Inteligența artificiala a devenit o unealta ușor de folosit pentru hackerii rau intenționați sa identifice conturi anoni ...
-
Povestea unuia dintre cele mai mari mistere din aviația civilă. Anunțul autorităților, la 12 ani de când un avion a dispărut fără explicații cu peste 200 de pasageri la bord
Malaezia a anunțat ca noile cautari lansate la sfarșitul lunii decembrie pentru gasirea aeronavei care efectua zborul MH ...
-
Creșterea nivelului de dioxid de carbon din aer modifică sângele uman: Nu spunem că oamenii se vor îmbolnăvi brusc
Cresterea concentratiei de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera ar putea avea efecte subtile asupra organismului uman. D ...
-
Mișcări la scara cosmică în războiul Iran vs. SUA-Israel: iranienii folosesc sistemul chinez de sateliți BeiDou-3 și dau peste cap planurile Occidentului
Razboiul din Orientul Mijlociu capata valențe geopolitice majore! Trecerea rapida a Iranului de la GPS la navigația prin ...
-
Renașterea SAVAK: Serviciul secret al șahului Iranului ar putea fi folosit în exil pentru atentate teroriste sub steag fals care să determine Europa sa intre in război
Serviciul secret iranian cunoscut sub numele de SAVAK (Sazeman-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar - Organizația pentru Inf ...
-
Pregătirea pentru un audit financiar profesional: la ce să te aștepți și cum să te pregătești
Pregatirea pentru un audit financiar profesional poate parea o provocare majora, insa este un pas esențial, obligatoriu ...
-
Cum funcționează funcțiile bonus în sloturile online și ce impact au asupra câștigurilor
Simbolul wild este unul dintre cele mai intalnite funcții in sloturile moderne. Rolul sau este simplu: inlocuiește orice ...
-
Șefa spiritismului de la Casa Albă face incantații satanice. Vrăjitoarea îi ține spatele lui Donald Trump pe relația cu Stăpânitorul acestei Lumi cu care vorbește în limbi VIDEO
„Pastorița” Paula White-Cain, cunoscuta oficial drept Consilier Senior in cadrul noului White House Faith Of ...
-
Înviat din morți: Seful Garzilor Revolutiei din Iran, agent Mossad sub acoperire, e viu si nevatamat în Israel
Despre Esmail Qaani - comandantul Forțelor Al Quds de pe langa Garzile Revoluției - s-a dat stire zilele trecute ca iran ...
-
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale Americii, considerat o „umbrelă" de apărare în regiune
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de aparare antiracheta ale Americii. Este vorba despre o baza de ra ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu