Alexander Dughin susține că: Iran - Ultima luptă împotriva lui Baal
Postat la: 10.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Atacul americano-israelian asupra Iranului semnalează prăbușirea dreptului internațional și o nouă eră în care politica globală este guvernată de o putere brută. Dacă Iranul va cădea, ar putea încuraja acțiuni similare împotriva altor state - în special împotriva Rusiei.
Ceea ce s-a întâmplat în prima zi a războiului SUA și Israel împotriva Iranului schimbă fundamental echilibrul de putere din lume și regulile politicii internaționale. Trump a spus deja că dreptul internațional nu există: "Ceea ce este moral este ceea ce eu consider a fi moral". În principiu, în urma răpirii lui Maduro și a stabilirii unui control extern direct asupra Venezuelei, iar acum după atacurile asupra Iranului, cu distrugerea țintită a conducerii militar-politice și religioase a țării - o putere suverană care a fost de bună voie în negocieri cu Statele Unite - nu mai este posibil să se vorbească despre reguli, legi sau orice norme ale relațiilor internaționale în lume.
Într-adevăr, acum se aplică doar dreptul celor puternici, dreptul celor rapizi. Cine lovește mai repede sau acționează mai repede are dreptate. Orice altceva devine doar justificare suplimentară. Adică, acum este important să dăm o lovitură decisivă împotriva inamicului, să-i rupem rezistența, să-i distrugem conducerea și să lovim principalele sale instalații militare și energetice. După aceea, puteți să-l încadrați cum doriți, să-l justificați cum doriți și să petreceți mult timp sortând-o.
Cred că acum aproape totul depinde de cât timp și cât de decisiv poate rezista Iranul. Dacă continuă să ducă războiul chiar și după distrugerea conducerii sale politice, dacă nu se predă, nu ridică steagul alb și nu capitulează, atunci acest lucru ar putea sfârși rău pentru Occident. La urma urmei, atunci toți ceilalți vor începe să acționeze exact în același mod, fără să acorde atenție la nimic și supraestimându-și propriul potențial, indiferent de statutul lor juridic. Acest lucru va da frâu liber multor puteri regionale, care vor face tot ce vor. Acest lucru ar putea duce foarte rapid la utilizarea armelor nucleare - poate în conflictul Pakistan-Afganistan, poate în altele. Cu siguranță nu mai există reguli.
Pe scurt, dacă Iranul își continuă rezistența sub o nouă conducere, acest lucru ar putea avea consecințe foarte grave pentru Occident, afectând Trump, SUA și țările NATO. Dar dacă situația cu Venezuela se repetă - fie noua conducere declară capitularea, fie armata este pur și simplu incapabilă să continue lupta - atunci războiul va fi scurt. Dacă acest lucru se dovedește a fi cazul, atunci ar trebui să ne așteptăm la un scenariu similar. Nu există nicio îndoială că Trump și Occidentul, văzând că această schemă funcționează, se vor întoarce pur și simplu pentru a elimina conducerea politică și militar-politică principală a Rusiei ca următoarea lor mișcare.
Astăzi, este deja clar că acționăm indecis. Urmând același model, am putea fi loviți chiar în mijlocul următoarelor negocieri cu Kushner și Witkoff. Poate chiar și cu o armă nucleară. Prin urmare, cred că situația este critică pentru noi. Nu am susținut Venezuela sau Iranul, iar China rămâne neutră. Dar într-un astfel de caz, China va fi următoarea după noi. Și atunci "regatul Epstein" va domni peste tot spațiul omenirii. Aș dori să subliniez că astăzi putem spune deja că nu avem de-a face doar cu Occidentul liberal.
Liberalismul a dispărut rapid și a dispărut de pe ordinea de zi. Nimeni nu mai vorbește despre valori liberale sau democrație - tot ce există în trecut. Acum cultul lui Baal domnește suprem, cultul vițelului de aur, cultul puterii globale, cultul Statelor Unite și al Israelului. Aceasta este o civilizație a violenței, satanismului, canibalismului, perversiunii și pedofiliei. Și această "civilizație pedofilă a lui Baal" își aruncă măștile în fața ochilor noștri și atacă cu seriozitate.
Din toate punctele de vedere, ceea ce se întâmplă acum amintește foarte mult de Sfârșitul Timpurilor. Dacă nu găsim puterea în noi înșine de a înțelege situația, ne vom găsi într-o poziție catastrofală. Mulți insistă că "nu este momentul să intrăm în panică", dar uneori este mai bine să luăm în serios ceea ce se întâmplă decât să presupunem că vom trece nevătămați prin asta. Acum este clar că nu vom trece nevătămați prin asta: Iranul este ultimul lucru care stă în calea unui război direct între civilizația lui Baal și Rusia.
Dacă am avea suficientă voință și determinare (deși am îndoieli serioase în această privință), ar trebui să începem să acționăm în conformitate cu aceleași reguli pe care toți ceilalți în afară de noi le respectă deja. Adică, am putea elimina conducerea militară și politică a Ucrainei și, fără a acorda atenție costurilor, am putea rezolva sarcinile Operațiunii Militare Speciale.
Apropo, pe fundalul unor nume pe care le folosesc puterile lumii, cum ar fi "Scutul lui Iuda", "Operațiunea Epic Fury" și "Sigiliul Potopului", aș redenumi modesta noastră operațiune militară specială "Sabia lui Katechon". Și asta s-ar schimba imediat foarte mult.
Dar mă tem că nu vom îndrăzni să facem asta și vom continua cu același cântec vechi. Și apoi, repet, rachetele vor zbura spre Moscova chiar în mijlocul negocierilor cu Kushner și Witkoff, urmând literalmente scenariul iranian. Civilizația lui Baal este simplă: repetă aceleași scenarii iar și iar, și funcționează de fiecare dată, pentru că toată lumea crede că acest lucru se aplică doar lui Gaddafi, Hussein, Milošević, Mubarak, Nasrallah, Assad sau Khamenei, dar nu și lui însuși. Astfel, pas cu pas, civilizația lui Baal își atinge scopurile.
Prin urmare, fie ne mobilizăm urgent, fie situația va deveni extrem de dificilă. Și dacă încă mai avem iluzii, atunci există un fel de falsitate profundă în tabără. Acest lucru este vizibil mai ales pe fundalul a ceea ce s-a întâmplat în Iran, care este o catastrofă de proporții globale. Oameni minunați, lideri spirituali remarcabili, au fost uciși. Pentru comparație, ar fi ca și cum Patriarhul Moscovei, Președintele, Șeful Statului Major General și toți miniștrii-cheie ar fi uciși în același timp, împreună cu peste o sută de eleve, suflete nevinovate, ucise de rachete. După un astfel de eveniment, este posibil să rămânem indiferenți și să pretindem că nu ne privește în mod deosebit, că nu este treaba noastră?
Prin urmare, dacă îndurăm toate acestea și rămânem tăcuți, atunci data viitoare ne vor face același lucru. De aceea sunt absolut sigur că, în situația actuală, ar trebui să declarăm imediat starea de urgență, cel puțin la cel mai înalt nivel al guvernării. La urma urmei, situația devine pur și simplu critică pentru noi.
Alexander Dughin
