Trump făcut de rușine: New York Times prezintă dovezile - SUA a lovit Școala de Fete din Minab cu o rachetă Tomahawk

Ziarul american a folosit o înregistrare video publicată duminică de agenția de știri iraniană Mehr, în care se vede cum o rachetă de croazieră Tomahawk lovește o bază navală aflată în apropierea școlii din Minab. NYT a analizat și comparat elementele vizibile pe filmare cu imagini noi din satelit, surprinse la câteva zile după atac. În măcelul de la școala elementară de fete din Minab au murit 175 de persoane, din care 165 de fetițe.

În articol se arată:

„Videoclipul a fost filmat de pe un șantier vizavi de bază și arată o potecă uzată, de pământ, care traversează o zonă cu iarbă și grămezi de moloz, evidente și în imaginile recente din satelit, ceea ce îi consolidează credibilitatea. Videoclipul concordă, de asemenea, cu alte videoclipuri verificate, realizate imediat după atacuri.

„O analiză a videoclipului realizată de Times arată cum racheta lovește o clădire descrisă ca fiind o clinică medicală din baza Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Pale de fum și resturi sar din clădire după ce aceasta este lovită, în timp ce se aud țipetele îndepărtate ale privitorilor.

„În timp ce camera se mișcă spre dreapta, nori mari de praf și fum se ridică deja din zona aflată jurul școlii elementare, sugerând că aceasta a fost lovită cu puțin timp înainte de atacul asupra bazei navale. Această afirmație este susținută de o cronologie a atacurilor întocmită de The Times, care arată că școala a fost lovită cam în aceeași perioadă cu baza.”

NYT a indentificat arma din înregistrarea video ca fiind o rachetă Tomahawk, armă pe care nici israelienii, nici iranienii nu o dețin.

Din 28 februarie, când a început operațiunea „Epic Fury” și când a avut loc și măcelul de la școala de fete, zeci de rachete Tomahawk au fost lansate de navele de război ale Marinei SUA asupra Iranului.

În ziua atacului, SUA au publicat o înregistrare video cu rachete Tomahawk lansate de pe nave ale Marinei asupra unor ținte de pe coasta de sud a Iranului, unde se afla și școala.

Șeful Statului Major Interarme american, Dan Kaine, a confirmat, de asemenea, că astfel de rachete au fost folosite în primele ore ale războiului împotriva regiunilor sudice ale Iranului, unde se află baza navală care a fost teoretic ținta atacului.

Fotografiile publicate de presa iraniană, analizate de NYT, prezintă fragmente cu numere de serie și marcajul „Made in USA”, precum și piese care poartă numele Globe Motors și Ball Aerospace Technologies.

Conform publicației, acești producători furnizează componente pentru rachetele Tomahawk în baza unor contracte cu Pentagonul.

Mai exact, Globe Motors produce „actuatoare” - motoarele care controlează suprafețele de control ale rachetei - în timp ce Ball Aerospace produce componente pentru sistemul de transmisie a datelor prin satelit.

Unul dintre fragmente poartă marcajul „SDL ANTENNA” - o antenă de legătură de date prin satelit utilizată în modelele Tomahawk mai moderne. Piesa poartă, de asemenea, un număr de contract al Departamentului Apărării al SUA pentru o comandă din 2014.

Un argument suplimentar este potrivirea dintre aceste componente și fragmentele de rachetă recuperate după atacurile Tomahawk în alte conflicte. Componente și plăci de circuit similare ale Globe Motors au fost identificate anterior de cercetători în Yemen și Siria, unde au fost folosite rachete similare.

Atât Donald Trump cât și șeful Pentagonului au negat vreo vină americană în masacrul de la Minab. După mai bine de o săptămână de tăcere, Donald Trump, interpelat de presă în avionul prezidențial Air Force One a făcut o declarație șocantă. Anume că, de fapt, școala ar fi fost lovită de iranieni.

„În opinia mea, pe baza a ceea ce am văzut, asta a fost făcută de Iran.” La rândul său, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a confirmat cu jumătate de gură: „Investigăm... Dar singura parte care vizează civilii este Iranul.” Iar Trump a completat: „Muniția lor nu are nici o precizie.”

Sinteza și traducere de Adrian Pătrușcă