A deschis un document uitat într-o arhivă și a încremenit: Descoperire istorică la 250 de ani de la independența SUA. Doar 11 exemplare mai există
Postat la: 04.07.2026 |
Un document păstrat timp de aproape 250 de ani printre scrisorile unui căpitan al Marinei Regale britanice s-a dovedit a fi un exemplar extrem de rar al Declarației de Independență a Statelor Unite.
Descoperirea a fost făcută aproape întâmplător de un voluntar care cataloga documente vechi la Arhivele Naționale ale Regatului Unit.
Michael Scurr este voluntar de 11 ani și își petrece diminețile de joi analizând și catalogând documente pentru viitorii cercetători.
Într-o zi din luna mai, fostul director din domeniul asigurărilor răsfoia corespondența unui căpitan al Marinei Regale din secolul al XVIII-lea.
Printre acte se afla un raport despre capturarea navei corsare americane „Dalton", în ajunul Crăciunului din 1776.
Raportului îi fusese atașată o anexă descrisă simplu drept „un alt document".
Scurr a desfăcut cu grijă hârtia. Apoi a văzut un singur cuvânt tipărit în partea de sus: „Declarație".
„M-am gândit: «Ah, da, bine, asta e cu siguranță o Declarație de Independență»", a povestit Michael Scurr pentru Associated Press, citează News.
„Cât de emoționant este asta?", și-a amintit voluntarul.
Cercetătorii Arhivelor Naționale britanice au analizat documentul și au confirmat importanța descoperirii.
Hârtia este un exemplar timpuriu al actului fondator al Statelor Unite, tipărit la numai câteva zile după adoptarea Declarației de Independență, la 4 iulie 1776.
Documentele de acest tip au fost tipărite pentru a răspândi vestea că cele 13 colonii nord-americane rebele au rupt legăturile cu Marea Britanie.
Exemplarul descoperit în arhive aparține așa-numitei ediții „Exeter", tipărită în Exeter, New Hampshire, în perioada 16-19 iulie 1776.
Doar 11 exemplare originale ale acestei ediții sunt cunoscute în prezent.
Documentul găsit în Marea Britanie este singurul identificat în afara Statelor Unite.
Descoperirea a fost prezentată public înaintea celebrării a 250 de ani de la independența americană.
Documentul fusese capturat de britanici de pe o navă americană
Povestea exemplarului este însă aproape la fel de importantă ca raritatea sa.
Declarația a fost găsită printre documentele confiscate de pe nava americană „Dalton", capturată de britanici în decembrie 1776.
Nava se afla sub comanda Congresului Continental, iar ordinele sale purtau semnătura lui John Hancock, președintele Congresului.
Amanda Bevan, coordonatoarea proiectului Arhivelor Naționale pentru catalogarea corespondenței căpitanilor Marinei Regale din timpul Revoluției Americane, spune că descoperirea oferă o perspectivă rară asupra oamenilor care au luptat pe mare pentru independența Statelor Unite.
Istoria a păstrat numeroase relatări despre condițiile dificile în care a luptat Armata Continentală. Mult mai puțină atenție a fost acordată însă americanilor care au plecat pe mare pentru a ataca comerțul britanic și a înfrunta puternica Marină Regală.
Prezența documentului la bordul navei „Dalton" le oferă istoricilor un indiciu despre modul în care Declarația de Independență era folosită în primele luni ale Revoluției Americane.
Amanda Bevan crede că documentul ar fi putut fi citit cu voce tare echipajului.
La acea vreme, căpitanii obișnuiau să le citească oamenilor ordinele primite. Este posibil ca și Declarația de Independență să fi fost prezentată marinarilor în același mod.
„Ei știau de ce luptă, dar aceasta exprimă totul într-un limbaj care îi făcea să pară mai mari decât ei înșiși", a explicat cercetătoarea.
Pentru oamenii aflați pe mare, documentul transforma lupta într-una pentru un ideal.
„Cred că faptul de a descoperi această declarație într-un teatru de război, unde oamenii se angajează să lupte pentru țara lor în largul oceanului, este cu adevărat ceva special", a spus Amanda Bevan.
Descoperirea a provocat entuziasm și în rândul istoricilor americani.
Matthew Skic, directorul departamentului de colecții și expoziții al Muzeului Revoluției Americane din Philadelphia, spune că exemplarul creează o legătură directă cu oamenii care au purtat vestea independenței americane pe mare.
„Nu este doar un document, ci un artefact", a explicat istoricul.
Faptul că o persoană poate ține astăzi în mână aceeași bucată de hârtie aflată pe o navă americană în 1776 oferă, spune el, o legătură tangibilă cu trecutul.
„Este, într-un fel, o predare a ștafetei", a adăugat Matthew Skic.
Pentru istorici, documentul descoperit aproape întâmplător într-o arhivă britanică demonstrează că, la 250 de ani de la Revoluția Americană, mai există încă povești necunoscute.
„Chiar dacă au trecut 250 de ani, încă nu știm totul despre Revoluția Americană și mai sunt încă descoperiri care așteaptă să fie făcute", a concluzionat istoricul.
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