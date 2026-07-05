Dovada că mintea umană e mai inventivă decât Inteligența Artificială

Scriitorul japonez Haruki Murakami a declarat că romanele sale sunt „complet diferite" de ceea ce poate produce inteligenţa artificială (IA), într-un interviu publicat vineri, cu ocazia lansării noului său roman. Primul său roman care are o femeie drept personaj principal, „Povestea lui Kaho", a fost pus în vânzare încă de la miezul nopţii de joi spre vineri în unele librării din Japonia, unde zeci de persoane au format cozi pentru a-l cumpăra.

"Inteligenţa artificială ia în considerare tot ceea ce s-a întâmplat până acum şi stabileşte analogii", a declarat Murakami într-un interviu acordat agenţiei Kyodo. "Dar procesul prin care eu scriu romane este complet diferit", a adăugat el. Progresele rapide ale inteligenţei artificiale generative au făcut posibilă redactarea unor romane întregi de către aceste modele. Cu toate acestea, rolul unui romancier este "să facă să apară ceva nou, care îţi vine brusc în minte".

Autorul romanelor "Pădurea norvegiană" şi "Kafka pe malul mării" este cunoscut pentru poveştile sale complexe despre absurdul şi singurătatea vieţii moderne, traduse în aproximativ 50 de limbi. Murakami a explicat că, atunci când este absorbit de scrierea unei poveşti, personajele îi apar brusc. "Nu este ceva ce provine din analogii", a spus el, apreciind că "inteligenţa artificială probabil nu poate face asta".

Volumul lansat vineri este primul roman al lui Murakami care are o femeie drept personaj principal, potrivit editurii Shinchosha. "Aveam impresia că privesc lumea prin alţi ochi decât cei pe care îi folosesc de obicei", a declarat scriitorul într-un alt interviu, acordat cotidianului Asahi. "Desigur, nu pot decât să îmi imaginez cum văd femeile lumea", a adăugat el. Cu puţin timp înainte de a scrie cartea, autorul a petrecut "o perioadă de timp" la Wellesley College, o universitate privată de prestigiu pentru femei din Statele Unite.

"Când am scris Kafka pe malul mării, priveam lumea prin ochii unui băiat de 15 ani. Într-un anumit sens, un romancier poate deveni orice", a afirmat Murakami. "În prezent, perspectivele femeilor sunt foarte apreciate şi cred că faptul că am fost cufundat în această atmosferă a influenţat-o şi pe Kaho", a explicat el, sugerând că imaginaţia unui scriitor se hrăneşte din epoca în care trăieşte, într-un mod mult mai subtil decât o poate face inteligenţa artificială.