"Ucideţi-l pe Trump", se strigă la înmormântarea liderului iranian: „Loialitate faţă de Khamenei"

Cu lacrimi, pumni în piept şi îndemnuri la răzbunare, mii de iranieni au început să-şi ia rămas bun de la fostul lider suprem al ţării, Ali Khamenei, sâmbătă, la Teheran, în prima zi a unei procesiuni funerare publice de înmormântare de şase zile care va avea loc în cinci oraşe şi două ţări.

În enorma Moschee Mosala din Teheran, strigătul "Labbaik ya Khamenei" (Loialitate faţă de Khamenei) a răsunat încă de dimineaţă în onoarea liderului religios care a condus ţara timp de peste 36 de ani şi a fost ucis de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, în prima zi a războiului.

Pe lângă faptul că era şef de stat, Khamenei a fost reprezentantul pământesc al celui de-al doisprezecelea imam al şiiţilor, care a dispărut în secolul al IX-lea. În plus, prezenţa sa a fost constantă de la triumful Revoluţiei Islamice din 1979, unde a deţinut funcţii precum cea de preşedinte înainte de a deveni lider suprem. Astfel, pentru mulţi susţinători ai Republicii Islamice, uciderea sa la vârsta de 86 de ani rămâne ceva de neconceput.

"Încă nu-mi vine să cred că a murit", a declarat pentru EFE Mehdi, un angajat al unui magazin de haine în vârstă de 51 de ani. Acesta se afla în Mosala cu fiul său de 13 ani. "E ca şi cum mi-aş fi pierdut tatăl. Tristeţea este imensă", a spus el. Alireza, un inginer informatician în vârstă de 33 de ani, a exprimat sentimente similare: "L-am văzut pe liderul nostru martir ca pe un tată" şi "când pierzi un tată, sentimentul de tristeţe rămâne pentru totdeauna".

Mohammad Hossein, pensionar în vârstă de 64 de ani, nu se poate opri din plâns şi a declarat că a venit la înmormântare pentru a-şi lua rămas bun de la omul care a fost "cea mai mare personalitate a omenirii". Bărbatul adaugă că îl va "susţine ferm pe fiul său", Mojtaba, succesorul defunctului ayatollah şi care nu a apărut încă în public.

Hossein a venit la Mosala şi dintr-un alt motiv: "Am venit să cer răzbunare pentru asasinarea sa". Mulţi dintre cei intervievaţi de EFE la Moscheea Mosala cer răzbunare, unde scandările "răzbunare, răzbunare, răzbunare", "moarte Americii" şi "moarte Israelului" răsună la unison.

Pe un banner roşu imens scrie "Ucideţi-l pe Trump", făcând aluzie la preşedintele SUA, Donald Trump, pe care mulţi dintre participanţi îl consideră responsabil pentru asasinarea ayatollahului. În vasta curte a moscheii, bărbaţii se lovesc ritmic în piept în semn de doliu, o practică obişnuită la înmormântările şiite, cu faţa spre scena unde se află sicriele lui Khamenei şi ale patru dintre rudele sale, inclusiv o nepoată, care au fost ucişi alături de el.

Scena seamănă de altfel cu aranjamentul din biroul său, de unde obişnuia să ţină discursuri, cu un scaun în centru şi steagurile ţării de o parte şi de alta, a explicat un organizator pentru EFE.

Maratonul funerar a început vineri cu o ceremonie în care sute de oficiali iranieni de rang înalt şi delegaţii străine i-au adus un omagiu liderului religios, între care preşedinţii Irakului, Tadjikistanului şi Georgiei; prim-miniştrii Pakistanului şi Armeniei; precum şi reprezentanţi din Rusia, China, Irak, Siria, Liban, Afganistan şi Arabia Saudită, între alţii.

Sâmbătă şi duminică va avea loc un priveghi la Moscheea Mosala, iar luni cortegiul funerar se va deplasa prin capitală. Marţi, ceremoniile funerare se vor muta în oraşul sfânt Qom; miercuri în Irak; şi, în final, Khamenei va fi înmormântat în oraşul sfânt Mashhad, în nord-estul ţării, în mausoleul imamului Reza, al optulea cel mai important al islamului şiit.

Capitala iraniană este în alertă maximă, cu o prezenţă puternică a poliţiei pe străzi, zboruri limitate deasupra Teheranului şi un perimetru de securitate de 1,5 kilometri în jurul Moscheii Mosala, cu acces restricţionat în întreaga zonă.

Autorităţile anticipează că aproximativ 20 de milioane de oameni se vor aduna la Teheran pentru a-şi lua rămas bun de la Khamenei, depăşind cele 10 milioane care au participat la înmormântarea fondatorului Republicii Islamice, Ruhollah Khomeini, în 1989 - cea mai mare înmormântare din istoria ţării de până acum.

Republica Islamică încearcă să se reafirme cumva prin aceste evenimente publice masive, demonstrând unitate şi continuitate naţională după luni de război cu Statele Unite şi Israel şi în contextul nemulţumirii publice larg răspândite faţă de situaţia economică gravă a ţării.