Mai mult decât energie: 4 beneficii surprinzătoare ale cafelei, demonstrate de știință. „Inițial, oamenii erau sceptici"

Cafeaua este, probabil, cea mai analizată științific băutură din lume. Cercetătorii au efectuat împreună mii de studii care analizează efectele sale asupra duratei de viață, sănătății cardiovasculare, nivelului de zahăr din sânge, pierderii în greutate, riscului de cancer și multe altele. Cafeaua conține peste 1.000 de compuși chimici, mulți dintre aceștia fiind activi în organism, cum ar fi magneziul, potasiul, niacina și alte vitamine B.

Pentru o vreme, oamenii de știință au bănuit că consumul de cafea este periculos pentru sănătate. În 1991, Organizația Mondială a Sănătății a inclus cafeaua pe lista „posibil" cancerigenă din cauza studiilor care o asociau cu cancerul de vezică urinară. Alte studii au sugerat că un consum de cafea ar putea crește, de asemenea, riscul de cancer pulmonar.

Apoi, oamenii de știință și-au dat seama că, în unele cazuri, au confundat corelația cu cauzalitatea. Persoanele care fumează tind, de asemenea, să bea multă cafea - iar în multe dintre primele studii, un procent mare dintre consumatorii de cafea erau și fumători. Odată ce studiile au luat în considerare acest aspect, legătura dintre cafea și cancerele pulmonare și de vezică urinară a dispărut practic.

În deceniile care au urmat, sute de studii au prezentat cafeaua într-o lumină diferită, arătând că aceasta ar putea proteja împotriva unor boli majore, inclusiv a mai multor tipuri de cancer. Pe măsură ce oamenii de știință au început să examineze mai atent compușii din cafea, au descoperit că o serie dintre aceștia au proprietăți antiinflamatorii și anticancerigene.

O meta-analiză amplă, care a analizat decenii de cercetări asupra a 67 de rezultate ale sănătății, a concluzionat că, pentru majoritatea adulților, consumul zilnic de cafea era „mai probabil să fie benefic pentru sănătate decât să o dăuneze", scrie The Washington Post.

În medie, analiza a constatat că persoanele care beau mai multe cești de cafea pe zi au cu aproape 20% mai puține șanse să moară prematur, comparativ cu persoanele care beau puțină sau deloc cafea.

Am analizat datele și am intervievat experți pentru a afla care dintre beneficiile pentru sănătate ale consumului de cafea sunt susținute de cele mai puternice dovezi. Iată ce am descoperit.

Un impuls pentru sănătatea ficatului

După decenii de cercetări asupra cafelei și a beneficiilor sale pentru sănătate, una dintre cele mai consistente descoperiri este că consumul de cafea este bun pentru ficat, a declarat Rob van Dam, profesor la Școala de Sănătate Publică a Institutului Milken din cadrul Universității George Washington.

Multe studii au descoperit că consumatorii de cafea au rate mai mici de cancer hepatic, steatoză hepatică non-alcoolică, ciroză hepatică și alte forme de boli hepatice. Consumul de cafea este, de asemenea, asociat cu niveluri mai scăzute ale enzimelor hepatice, ceea ce indică de obicei că ficatul este sănătos și nu este stresat.

Van Dam, care cercetează științele nutriției, a spus că efectele protectoare ale cafelei asupra ficatului au fost demonstrate în studii observaționale ample, studii experimentale, cercetări pe animale și studii clinice. Un studiu publicat în 2021, de exemplu, a urmărit aproape o jumătate de milion de adulți timp de aproximativ 11 ani și a constatat că consumatorii de cafea aveau un risc cu 21% mai mic de a dezvolta boli hepatice cronice și o probabilitate cu 49% mai mică de a muri de boli hepatice cronice, comparativ cu persoanele care nu beau cafea.

Efectele au fost observate la persoanele care au băut cafea de toate tipurile, inclusiv espresso, cafea instant și cafea decofeinizată. Reducerea riscului a fost asociată cu un consum de doar o ceașcă de cafea zilnic, dar persoanele care au consumat între trei și patru cești pe zi au observat cele mai mari beneficii.

Motivul pentru care cafeaua pare să protejeze ficatul nu este complet clar.

„Este puțin complicat, deoarece cafeaua are mii de compuși vegetali", a spus van Dam. O componentă în special, acidul clorogenic, îmbunătățește eficiența răspunsului ficatului la insulină, în timp ce alți compuși din cafea pot proteja ficatul prin reducerea inflamației.

Un risc mai mic de diabet zaharat de tip 2

Capacitatea cafelei de a îmbunătăți sensibilitatea la insulină poate explica, de asemenea, de ce cercetătorii au descoperit că consumatorii de cafea sunt mai puțin predispuși la dezvoltarea diabetului zaharat de tip 2. Multe studii ample au descoperit că persoanele care beau trei până la patru cești de cafea zilnic au un risc cu aproximativ 25% mai mic de boală, comparativ cu persoanele care beau puțină sau deloc cafea. De fapt, probabilitatea de a dezvolta diabet scade cu aproximativ 6% pentru fiecare ceașcă de cafea consumată zilnic (până la aproximativ șase cești).

Acest efect a fost constatat în zeci de studii care au implicat peste un milion de participanți din Europa, America de Nord și Asia. A fost constatat la bărbați și femei, la tineri și vârstnici, la fumători și nefumători, precum și la persoane cu și fără obezitate.

Cercetătorii au arătat, de asemenea, că riscul crește și scade odată cu schimbările în consumul de cafea. În studii care au urmărit mii de bărbați și femei pe parcursul a două decenii, oamenii de știință au descoperit că, atunci când consumatorii de cafea și-au mărit consumul de cafea cu una sau două cești în plus pe zi, riscul lor de diabet de tip 2 a scăzut cu 11%. Dar când oamenii și-au redus consumul de cafea cu aproximativ aceeași cantitate, probabilitatea lor de a dezvolta diabet a crescut cu 17%. Oamenii de știință nu au observat același efect atunci când au analizat schimbările în consumul de ceai.

Cafeaua este o sursă bogată de polifenoli - compuși din fructe, legume, cereale integrale și alte plante despre care se știe că conferă beneficii pentru sănătate. Studiile au descoperit că acești polifenoli, inclusiv acidul clorogenic, îmbunătățesc sensibilitatea la insulină și controlul glicemiei. De asemenea, aceștia ajută la protejarea celulelor beta ale pancreasului, care produc insulină și joacă un rol esențial în dezvoltarea diabetului de tip 2, a declarat Hubert Kolb, cercetător invitat la Centrul Vest-German pentru Diabet și Sănătate din Düsseldorf, care studiază efectele cafelei asupra sănătății.

Un risc mai mic de boală Parkinson

Una dintre cele mai surprinzătoare și consistente descoperiri despre consumul de cafea este că aceasta reduce riscul de a dezvolta boala Parkinson. Oamenii de știință cred că acest lucru se datorează în mare parte cofeinei din cafea.

Într-o meta-analiză amplă a datelor din două duzini de studii care au implicat peste un milion de persoane, oamenii de știință au descoperit că persoanele care beau până la trei cești de cafea zilnic aveau o probabilitate cu 28% mai mică de a dezvolta boala Parkinson, comparativ cu persoanele care beau puțină sau deloc cafea. Între timp, persoanele care beau până la două cești de ceai zilnic aveau o probabilitate cu 26% mai mică de a dezvolta boala Parkinson.

„Inițial, oamenii erau sceptici", a spus van Dam. „Dar acest lucru s-a observat din nou și din nou în studiu după studiu, și anume că persoanele care beau multă cofeină - atât din cafea, cât și din ceai - au un risc mai mic de boală Parkinson."

În boala Parkinson, neuronii care eliberează dopamină din creier degenerează progresiv și mor, ceea ce provoacă tremor, rigiditate musculară și alte simptome motorii. Însă cofeina ar putea ajuta la prevenirea distrugerii acestor neuroni dopaminergici, ceea ce ar putea explica de ce consumatorii de cafea și ceai au o probabilitate mai mică de a dezvolta boala.

Mai multă activitate fizică

Exercițiile fizice zilnice sunt unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face pentru sănătatea ta. Iar o modalitate de a face mai multă mișcare este să bei cafea.

Într-un studiu riguros publicat în New England Journal of Medicine în 2023, oamenii de știință au recrutat 100 de bărbați și femei sănătoși și i-au echipat cu Fitbit-uri, monitoare cardiace și alte dispozitive care măsurau indicatorii de sănătate. Participanții au fost urmăriți timp de două săptămâni și li s-a cerut să bea cafea cu cofeină în unele zile și să se abțină de la cafea în alte zile.

Oamenii de știință au descoperit că în zilele în care oamenii beau cafea - de obicei consumând între una și trei cești - făceau cu 1.000 de pași în plus. Aceasta este echivalentul a aproximativ o jumătate de milă pe jos. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă a activității fizice, ceea ce ar putea fi unul dintre motivele pentru care consumul de cafea este în general legat de o sănătate mai bună, a declarat Gregory M. Marcus, autor al studiului și profesor de medicină în cadrul diviziei de cardiologie de la Universitatea din California, San Francisco.

„Făcând cu o mie de pași în plus pe zi are un efect semnificativ asupra mai multor rezultate în materie de sănătate", a adăugat el.

De fapt, efectuarea a încă 1.000 de pași pe zi este asociată cu o reducere a mortalității cu 6 până la 15% - „mărimi ale efectului care sunt remarcabil de similare cu magnitudinea beneficiului în materie de mortalitate observată în rândul consumatorilor de cafea", au scris Marcus și colegii săi în studiul lor.