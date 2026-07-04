Sechestru record în cazul azilelor lui Viorel Pașca, din Bihor. Procurorii au blocat suma de 6,4 milioane de euro pentru despăgubirea celor 128 de victime

Procurorii au instituit sechestru pe bunurile mobile și imobile ale suspecților din cazul azilelor din Bihor, în valoare de 6,4 milioane de euro în contextul în care victimele care au fost exploatate de Viorel-Teodor Pașca și Asociația „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă" au cerut despăgubiri uriașe.

Măsura sechestrului asigurător a fost dispusă pentru a garanta recuperarea prejudiciului moral cauzat unui număr de 128 de victime.

Anchetatorii au dispus instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului Pașca Viorel-Teodor, precum și asupra patrimoniului Asociației „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă".

Măsura are un caracter preventiv, scopul fiind acela de a evita înstrăinarea bunurilor de către inculpați sau crearea unei stări de insolvabilitate care ar face imposibilă despăgubirea victimelor la finalul procesului.

În motivarea deciziei, organele judiciare invocă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), subliniind că restrângerea dreptului de proprietate este „proporțională cu scopul urmărit", respectiv apărarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vătămate.

Cele 6 persoane din dosarul azilelor au primit joi control judiciar din partea judecătorilor, deși procurorii DIICOT au cerut arestul preventiv pentru 30 de zile.

Guvernul a deblocat pentru îngrijirea celor 409 persoane scoase din casele Asociației lui Viorel Pașca 19 milioane de lei, sumă care ar trebui să acopere cheltuielile între 6 și 12 luni. Ceea ce înseamnă că Guvernul a calculat că pentru îngrijirea unei persoane vulnerabile de nevoie între 3871 de lei și 8742 de lei.