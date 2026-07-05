Despre Pax Silica si suveranitatea digitală a SUA în raport cu alte state care detin resurse pentru tehnologii avansate
Postat la: 05.07.2026 |
Jacob Helberg, subsecretar de stat al SUA pentru afaceri economice si arhitectul initiativei Pax Silica, care este o initiativa strategica internationala, condusa de la Washington, lansata in decembrie 2025 pentru a securiza lanturile de aprovizionare folosite in tehnologiile avansate (semiconductorii, AI, elementele din pamanturi rare), e autorul unui text deosebit de interesant pe care il redam in continuare:
“În ultimii ani, puține expresii au devenit mai măgulitoare pentru un guvern decât „suveranitatea digitală”. Termenul evocă independență, autonomie și promisiunea că o națiune își controlează propriul destin. Nu este de mirare, așadar, că a devenit un concept central într-o dezbatere de politică publică aflată în plină expansiune.
Multe state privesc către Organizația Națiunilor Unite ca principal promotor al acestei idei. Prin Pactul Global pentru Digitalizare și prin mecanismele financiare și instituționale pe care încearcă să le construiască în jurul acestuia, ONU promovează o lume în care fiecare țară deține un „minimum ireductibil” de inteligență artificială: propriile centre de calcul, propriile date și propriile modele AI, dezvoltate și deținute pe plan intern. Secretariatul ONU a propus chiar un fond de miliarde de dolari pentru finanțarea acestor investiții. În paralel, tot mai multe guverne elaborează strategii naționale de AI, convinse că independența presupune duplicarea unor infrastructuri deja existente în alte părți. Este o viziune seducătoare. Dar este și una retrogradă și contraproductivă.
Liderii din Silicon Valley și-au construit averile pornind de la o idee pe care industria tradițională încă o respinge: competiția bazată pe copierea produselor și metodelor existente nu este, de cele mai multe ori, motorul prosperității, ci cimitirul creșterii economice. O companie care copiază un produs existent intră pe o piață aglomerată și își vede marjele de profit erodate de zecile sau sutele de concurenți care oferă același lucru. În schimb, compania care creează ceva cu adevărat nou, ceva ce nu exista cu o zi înainte, nu are concurență și păstrează profiturile generate de acel nou segment de piață. Aceasta este diferența dintre a merge de la „zero la unu” și a împărți o piață deja existentă. Doar inovatorii creează bogăție nouă.
Aplicați aceeași logică statelor. Imaginați-vă o conferință internațională în care zeci de guverne anunță, pe rând, că vor construi propriul cloud suveran, propriul model AI și propriul campion național. Se vor felicita reciproc pentru independența lor, apoi se vor întoarce acasă și vor investi miliarde în companii care încearcă să facă exact ceea ce alte zeci de state fac deja, pe piețe prea mici pentru a susține măcar un singur jucător competitiv. Rezultatul nu va fi „suveranitate digitală”, ci o mediocritate sincronizată: o lume plină de copii subdimensionate, fiecare reconstruind cu întârziere descoperirile de ieri, în timp ce inovația reală merge mai departe.
În timp ce alții reconstruiesc prezentul, companiile americane vor inventa viitorul. Nu vor apăra platformele de ieri, ci vor lansa produsele de mâine, produse care încă nu există, pe care niciun comitet internațional nu le-a imaginat și care vor defini următorul deceniu. Fiind singure în avangardă, ele vor beneficia și de recompensele acesteia: marje ridicate, evaluări spectaculoase și poziții dominante în economia globală. Nu este o întâmplare și nici un privilegiu american. Este logica economică a inovației.
Aici greșesc promotorii suveranității digitale. O națiune nu este suverană digital pentru că poate reproduce descoperirile de ieri, asta poate face deja jumătate din lume. O națiune este cu adevărat suverană digital dacă poate contribui la descoperirile de mâine. Mai potrivit ar fi să vorbim despre „suveranitate prin inovare”: capacitatea de a crea ceea ce încă nu există, nu de a copia ceea ce există deja. Adeptul autarhiei își măsoară puterea prin ceea ce poate izola și reconstrui. Inovatorul și-o măsoară prin ceea ce poate inventa și nimeni altcineva nu poate. Primul va încheia deceniul cu un muzeu. Al doilea va deține viitorul.
Statele Unite au învățat această lecție atunci când lumea a trecut la 5G. America nu avea un campion național care să producă echipamentele radio și stațiile de bază necesare rețelelor. Ar fi putut declara o urgență de „suveranitate digitală” și să investească sume uriașe pentru a construi un producător intern de la zero. Nu a făcut acest lucru. În schimb, companiile americane au cumpărat echipamente de la aliați de încredere și și-au concentrat ingeniozitatea asupra nivelului superior: cloud-ul, software-ul și inteligența artificială care astăzi susțin economia digitală. America nu a câștigat viitorul construind antenele. L-a câștigat construind tot ceea ce circulă prin ele.
Aceasta este logica inițiativei Pax Silica. Nu a fost concepută ca o fortăreață, ci ca o coaliție de capabilități: un cadru în care statele care au încredere unele în altele își pot combina avantajele tehnologice. Un partener contribuie cu puterea de calcul, altul cu resursele minerale, un al treilea cu talentul, iar un al patrulea cu capitalul. Rezultatul nu este o simplă sumă, ci o multiplicare a valorii.
Directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a subliniat recent un aspect pe care promotorii suveranității digitale ar trebui să îl înțeleagă: adevărata miză nu este deținerea celui mai performant model AI, ci construirea celui mai performant ecosistem. Un ecosistem în care valoarea se răspândește către toate companiile, industriile și țările participante, nu se concentrează exclusiv în mâinile proprietarului tehnologiei de bază. Marile platforme tehnologice au creat întotdeauna mai multă valoare pentru ecosistem decât au capturat pentru ele însele.
În acest context, fiecare stat își păstrează propriul avantaj competitiv prin ceea ce niciun rival nu poate copia și niciun fond internațional nu poate cumpăra: propriul ciclu de învățare. Cunoașterea acumulată de companii și instituții, experiența dobândită prin rezolvarea problemelor reale și interacțiunea dintre capitalul uman și cel tehnologic reprezintă adevărata sursă de avantaj competitiv. O țară nu devine suverană digital prin acumularea unui model AI care va deveni depășit într-un an. Devine suverană digital prin controlul mecanismului care transformă experiența proprie în inovație continuă.
Susținătorii suveranității digitale cred că își pregătesc țările pentru viitor. În realitate, le conduc, disciplinat și bine finanțat, spre trecut. Suveranitatea digitală nu a însemnat niciodată construirea unor ziduri și nici copierea tehnologiilor existente. A însemnat întotdeauna extinderea frontierei tehnologice. Iar în era inteligenței artificiale, doar acele națiuni care vor continua să împingă această frontieră spre teritorii încă neexplorate vor putea spune cu adevărat că sunt suverane digital.”
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Liniile frontului în războiul pentru următoarea ordine mondială. De ce controlul Eurasiei și al zonelor de coastă din jurul acesteia rămâne cheia și cine are "o mare barieră de foc"
O noua analiza semnata de experții americani Michael Beckley și Hal Brands atrage atenția asupra transformarii competiți ...
-
Cum a ajuns Georgescu mântuitorul neamului românesc
Rata analfabetismului funcțional a atins jumatate din populația Romaniei. Da, am alocat educației printre cele mai mici ...
-
Incident la Ziua Americii. Un parașutist cu steagul SUA a căzut peste un cort cu bere
Incident la Ziua Americii. Un parașutist cu steagul SUA a cazut peste un cort cu bereUn incident s-a produs in timpul ce ...
-
Experții, îngrijorați de faptul că valurile de căldură nu sunt luate suficient în serios. Statistică sumbă a deceselor cauzate de temperaturi, în SUA, în ultimele decenii
Pe masura ce un val de caldura masiv și prelungit se instaleaza peste o mare parte a Statelor Unite, experții iși exprim ...
-
Cum ar putea deveni telepatia o realitate. O echipă de cercetători lucrează la un dispozitiv care să ajute persoanele cu probleme de vorbire
Tulburarile de vorbire sunt frecvente in numeroase boli neurologice și pot afecta profund capacitatea unei persoane de a ...
-
Un bărbat a murit după ce i-a căzut un copac în cap într-o pădure din Crăcăoani din județul Neamț
Un barbat a decedat dupa ce, sambata, 4 iulie, ar fi fost lovit de un copac intr-o padure din Cracaoani, a informat Insp ...
-
Sechestru record în cazul azilelor lui Viorel Pașca, din Bihor. Procurorii au blocat suma de 6,4 milioane de euro pentru despăgubirea celor 128 de victime
Procurorii au instituit sechestru pe bunurile mobile și imobile ale suspecților din cazul azilelor din Bihor, in valoare ...
-
A deschis un document uitat într-o arhivă și a încremenit: Descoperire istorică la 250 de ani de la independența SUA. Doar 11 exemplare mai există
Un document pastrat timp de aproape 250 de ani printre scrisorile unui capitan al Marinei Regale britanice s-a dovedit a ...
-
"Ucideţi-l pe Trump", se strigă la înmormântarea liderului iranian: „Loialitate faţă de Khamenei"
Cu lacrimi, pumni in piept si indemnuri la razbunare, mii de iranieni au inceput sa-si ia ramas bun de la fostul lider s ...
-
Un obicei pe care milioane de oameni îl au zilnic, asociat cu un risc mai mare de deces cauzat de cancer. Ce au descoperit cercetătorii
Un obicei pe care milioane de oameni il au zilnic ar putea avea consecințe mai importante decat se credea pana acum. Un ...
-
Mai mult decât energie: 4 beneficii surprinzătoare ale cafelei, demonstrate de știință. „Inițial, oamenii erau sceptici"
Cafeaua este, probabil, cea mai analizata științific bautura din lume. Cercetatorii au efectuat impreuna mii de studii c ...
-
ONU a anunțat când va atinge El Nino apogeul. Zonele care sunt cele mai expuse la pericol
Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a avertizat vineri cu privire la o intensificare rapida a fenomenului climatic natura ...
-
De la "mor de căldură" la "mor de frig": Europa va intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze naturale raportat la populație de când s-a constituit comunitatea
Cu cele mai scazute niveluri ale rezervelor de gaze naturale raportate la numarul de persoane de cand s-a constituit com ...
-
Ce s-ar întâmplat dacă România ar ajunge în categoria „junk". Va fi un faliment general cum a fost in situația Greciei?
Agențiile de rating internaționale au modificat recent perspectiva asociata ratingului Romaniei, semnaland posibile prob ...
-
Le Figaro: Femeia misterioasă care se presupune că a orchestrat atacul cu bombă din Monaco
Anchetatorii din Monaco cred ca o femeie a plasat bomba la intrarea unei cladiri rezidențiale de pe Rue Reverin-Per-Loui ...
-
Israelul, dispus să-i asasineze pe negociatorii iranieni pentru a opri procesul de pace - Washingtonul a avertizat Teheranul
Oficialii americani i-au avertizat indirect pe ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, și pe președintele Parlamen ...
-
Premieră în laborator: cercetătorii au construit o celulă sintetică de la zero capabilă să se hrănească și să se reproducă prin divizare
O echipa de cercetatori susține ca a realizat o premiera majora in biologia sintetica: construirea unei celule complet d ...
-
Planul secret "Polifem" funcționează: Ucraina a spart apărarea aeriană a Moscovei și a orbit radarele rusești
Vulnerabilitațile aparute in sistemul de aparare antiaeriana al Federației Ruse nu mai sunt doar incidente izolate semna ...
-
Hainele ieftine cumpărate online, un pericol pentru sănătate: Ce substanțe au fost descoperite în unele produse
Uniunea Europeana pregatește masuri mai stricte pentru controlul milioanelor de colete care ajung zilnic din afara spați ...
-
Descoperire revoluționară în lupta împotriva cancerului: Cercetătorii au găsit o metodă de producție în masă a celulelor imunitare care atacă tumorile
O echipa de oameni de știința din China a dezvoltat o metoda revoluționara de producție in masa a celulelor imunitare on ...
-
Administrația Trump a elaborat un raport major despre climă, dar tocmai profesorul care a descoperit detaliile contestă raportul: Sunt afirmații "demonstrabil incorecte"
Un climatolog contesta ceea ce descrie drept afirmații „demonstrabil incorecte" dintr-un raport major al guvernulu ...
-
Virus direct din browser, fără program instalat. Un AI a găsit combinația pe care experții o considerau aproape imposibilă
Un virus nu mai are nevoie neaparat de un program instalat in calculator. Cercetatorii Check Point au analizat un proiec ...
-
Bebeluși scoși la vânzare pe rețele de socializare. Preț negociabil funcție de sarcină
O ancheta Observator scoate la iveala lucruri halucinante. Femei care iși vand bebelușii pe Facebook, prețul fiind negoc ...
-
Schismă în Biseerica Catolică: Papa Leon a excomunicat un grup mare de catolici din aripa ultratradiționalistă
Vaticanul a anunțat, joi, ca preoții și membrii unui grup catolic ultratradiționalit care au hirotonisit patru noi episc ...
-
Trump șochează din nou internetul: Apare ca "doctor" și le pune diagnostice vedetelor de la Hollywood cu care este în scandal VIDEO
Președintele SUA, Donald Trump posteaza un videoclip bizar in care el este prezentat ca medic, cu versiuni generate de i ...
-
PS Antonie este noul Mitropolit al Basarabiei. Cine este ierarhul care va conduce Biserica Română din Republica Moldova
Sfantul Sinod al Biserica Ortodoxa Romana l-a ales joi, 2 iulie 2026, pe Preasfințitul Parinte Antonie Telembici in demn ...
-
Secrete din referatul DIICOT pentru arestarea lui Viorel Pașca și a rețelei sale: Probele s-au strâns cu ajutorul a patru agenți sub acoperire
Apar noi informații legate de modul in care acționa rețeaua lui Viorel Pașca. Oamenii legii au strans probe infiltrand a ...
-
Harta atacului rusesc de noaptea trecută asupra structurilor ucrainene cu 74 de rachete de croazieră
Rusia a lansat un nou atac nocturn asupra Ucrainei, forțele principale au vizat capitala Kiev. Au fost utilizate 74 de r ...
-
Operațiunea secretă care a unit militar șase națiuni: Programul Throne Climate al familiei Rotschild a fost anihilat după 47 de ani
Timp de 47 de ani, entitati descrise ca "din spatele cortinei", sau ceea ce in teoria conspiratiei se cheama "oculta glo ...
-
Viorel Pașca, soția și copiii săi au fost reținuți în cazul azilelor din Bihor. El e acuzat că folosea o asociație umanitară ca „paravan" pentru trafic de persoane
Viorel-Teodor Pașca (55 de ani), liderul asociației „Dumbrava - Dumnezeu Poarta de Grija", a ajuns miercuri dimine ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu