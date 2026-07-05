Liniile frontului în războiul pentru următoarea ordine mondială. De ce controlul Eurasiei și al zonelor de coastă din jurul acesteia rămâne cheia și cine are "o mare barieră de foc"
Postat la: 05.07.2026 |
O nouă analiză semnată de experții americani Michael Beckley și Hal Brands atrage atenția asupra transformării competiției geopolitice globale, susținând că lumea intră într-o nouă etapă a confruntării dintre marile puteri.
În articolul „Liniile de front în războiul pentru următoarea ordine mondială" se arată de ce controlul Eurasiei și al zonelor de coastă din jurul acesteia rămâne cheia viitoarei ordini mondiale.
La prima vedere, harta strategică a lumii de astăzi pare familiară. Un bloc de puteri terestre, concentrat în centrul Eurasiei, contestă ordinea liberală maritimă condusă de o superputere aflată în afara continentului. China și Rusia, sprijinite de Iran și Coreea de Nord și înconjurate de regimuri autocratice, de la Belarus până la Myanmar, ocupă acum rolul pe care l-au avut, pe rând, Franța napoleoniană, Germania imperială și Uniunea Sovietică - imperii continentale care au urmărit să domine Eurasia și să își proiecteze puterea la nivel global, potrivit foreignaffairs.com.
Statele Unite, asemenea Regatului Unit înaintea lor, reprezintă singurul actor capabil să formeze o „mare barieră de foc" - un arc de țări maritime și de coastă în America de Nord, Europa și Asia de Est care să înconjoare continentul eurasiatic, se arată în sursa citată.
Ritmul geopoliticii se repetă: o axă autocratică apare din inima Eurasiei și încearcă să rupă bariera formată de „ținuturile de margine" care o despart de restul lumii.
Aceste „ținuturi centrale", însă, nu sunt pur și simplu copii ale precedentelor puteri. Acum, nu mai este vorba de un singur imperiu care calcă totul în picioare, așa cum au făcut cândva Hitler și Napoleon, ci de o ligă revizionistă care respinge idealurile liberale și puterea americană.
În schimb, ele dețin un arsenal modern vast: atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, dar și arme de mare precizie și rachete cu focoase nucleare. Instrumentele pe care le au la dispoziție le permit să slăbească puterea alianțelor de la marginea continentului și, chiar, să lovească Statele Unite.
Autocrațiile eurasiatice sunt, de asemenea, interconectate. Ele se pot extinde la fel de mult prin montarea de cabluri și semnarea de noi acorduri, cât prin folosirea armatei pe câmpul de luptă. China reprezintă pilonul principal al ținuturilor centrale, căutând să domine lumea prin inițiativa „Noului Drum al Mătăsii" pe pământ, prin extinderea puterii navale pe apă și prin rețelele de telecomunicații, platforme de plăți și sisteme de supraveghere în mediul digital. Împreună, aceste ofensive amenință dominația ținuturilor de margine, conectând imperiul virtual tot mai mare al Chinei cu planurile sale mai vechi de a-și extinde dominația teritorială.
Totuși, aceste ținuturi centrale au o contradicție la mijloc: sunt brutale, dar și firave. Nucleul, care este format din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord, poate exercita o influență coercitivă puternică, generând crize acute. Dar lor le lipsește forța economică și tehnologică pentru a răzbate într-un duel generațional împotriva unei coaliții rivale conduse de SUA. Alianța puterilor de la marginea supercontinentului este fără egal ca putere militară, economică, tehnologică, însă este periculos de dezbinată în privința scopului pe care fiecare membru al alianței îl urmărește.
Statele Unite se află în vârful unui mozaic de rețele regionale de securitate, cluburi economice și tehnologice și grupuri cu valori diferite. Acest imperiu distribuit este deschis și flexibil, dar și predispus să ajungă în derivă sau să fie divizat. Adversarii lor au reușit să exploateze deschiderea piețelor, instituțiilor și tehnologiilor occidentale, iar globalizarea a slăbit consensul intern care a stat la baza coeziunii ținuturilor de la marginea continentului. Unii dintre aliații Statelor Unite au ajuns acum să considere unilateralismul Americii drept o amenințare mai mare chiar decât agresorii din centrul Eurasiei.
SUA au devenit un protector ambivalent, care a căzut acum în tentația protecționismului și a impulsurilor prădătoare. Tensiunile legate de războiul din Iran au demonstrat clar diviziunile din cadrul alianței - unii dintre parteneri au refuzat să susțină acțiunile americanilor. Rezultatul este un ținut de margine afectat de dispute interne, în timp ce puterile din centrul Eurasiei rămân unite de dorința lor de a schimba statu-quoul.
Cea mai mare provocare pentru Washington este să reconstruiască o ordine a ținuturilor de la marginea Eurasiei adaptată la o eră în care puterea este alimentată atât de teritoriile deținute, cât și de rețelele create. Acest lucru înseamnă că nu mai este de ajuns să ții armatele inamice în interiorul propriilor granițe, ci și să împiedici autocrațiile din centrul continentului să exploateze globalizarea pentru a-și atinge scopurile. O strategie modernă pentru puterile de margine trebuie să unească rețeaua eterogenă de coaliții într-un sistem care susține interdependența, consolidează societățile libere și protejează împotriva coerciției. Doar Statele Unite pot conduce această nouă ordine, dar pentru a face asta, ele trebuie să reziste în fața propriilor lor tendințe iliberale și protecționiste. Altfel, ținuturile centrale vor redesena lumea astfel încât să își poată atinge mai ușor scopurile.
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