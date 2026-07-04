Un bărbat a murit după ce i-a căzut un copac în cap într-o pădure din Crăcăoani din județul Neamț
Postat la: 04.07.2026 |
Un bărbat a decedat după ce, sâmbătă, 4 iulie, ar fi fost lovit de un copac într-o pădure din Crăcăoani, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț.
La fața locului au intervenit pompieri militari, pompieri voluntari, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanță Județean și polițiști.
„Ajunși la locul indicat, pompierii au găsit o persoană inconștientă. Imediat au început manevrele de resuscitare. Ulterior, echipajul de la SAJ a preluat victima și a continuat manevrele de resuscitare. Din păcate, bărbatul în vârstă de 30 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul', a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, Irina Popa.
Pompierii au transportat victima cu targa pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri, până la autospeciala Serviciului de Medicină Legală. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.
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