Scenariul anticipatelor: În ziua în care se dizolvă Parlamentul e nevoie de OUG și 5 Hotărâri de Guvern, explică șeful AEP

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat marți, într-o conferință de presă, că în situația dizolvării Parlamentului de către președintele Nicușor Dan, chemarea alegătorilor la urne pentru a vota la alegeri parlamentare anticipate ar fi imposibil de realizat pe baza legislației electorale în vigoare fără a risca să fie afectate dreptul de vot si dreptul de a fi ales.

Conform Constituției, președintele României poate să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

În acest caz, alegeri anticipate pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat trebuie să aibă loc în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului. Președintele AEP a explicat, marți, că a finalizat analiza procedurilor necesare în cazul în care se ajunge la alegeri anticipate.

Conform lui Țuțuianu, legea 208/2015 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților „a fost gândită pentru alegeri la termen", iar „calendarul electoral ar fi imposibil de respectat" în contextul unor alegeri anticipate „pentru că ar trebui să scurtăm foarte mult termenele și implică inclusiv modificarea de acte normative, iar subsecvent ar trebui adoptate cel putin cinci Hotărâri de Guvern".

„În ziua în care s-a dizolvat Parlamentul ar trebui să avem OUG si 5 HG-uri si ar trebui să încălcăm toate regulile privind transparența", conform președintelui AEP.

Complicațiile sunt și mai mari având în vedere că Guvernul este demis și are puteri limitate, iar Parlamentul este momentan în vacanță.

El a spus că ar apărea o sumedenie de probleme care ar putea aduce atingere dreptului la vot și dreptului de a fi ales.

De exemplu, MAE nu ar avea suficient timp să organizeze procesul de vot în secțiile din străinătate, sunt riscuri mari să apară probleme la votul prin corespondență, ar apărea probleme în justiție în cazul unor contestații datorită termenelor foarte strânse.

Conform lui Țuțuianu, AEP va elabora pentru viitorul Cod Electoral, cu care va merge în Parlament începând cu luna octombrie, un capitol dedicat alegerilor anticipate.

Președintele Nicușor Dan a declarat marțea trecută, pe fondul blocajului guvernamental și a lipsei unei majorități pentru învestirea unui guvern cu puterni depline, că și-ar dori evitarea alegerilor anticipate.

„Domnule Președinte, voiam să vă întreb, în cazul în care liderii politici nu vor reuși să ajungă la un consens, dacă luați în calcul scenariul alegerilor anticipate. S-a discutat foarte mult în spațiul public, am auzit declarații inclusiv de la liderii PSD, PNL", a fost întrebat șeful statului.

„Da, evident că această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități. Ne-am găsi în același blocaj în care suntem azi și, în plus, am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România", a răspuns Nicușor Dan.