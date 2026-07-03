De la "mor de căldură" la "mor de frig": Europa va intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze naturale raportat la populație de când s-a constituit comunitatea

Cu cele mai scăzute niveluri ale rezervelor de gaze naturale raportate la numarul de persoane de cand s-a constituit comunitatea statală, se așteaptă ca Europa să intre în sezonul rece în criză totală de încălzire a populației, ceea ce amenință să crească prețurile pentru companii și gospodării în această iarnă. Asta dupa creserile inregistrate deja in "criza de primăvara" a războiului din Iran, prelungita cu "criza de vară" a alimentelor si carburantilor.

Potrivit lui Wood Mackenzie, se preconizează că instalațiile de stocare din UE vor încheia perioada critică de reaprovizionare cu gaze - care durează de obicei din aprilie până în octombrie - cu o capacitate de încărcare de doar 76%. Acesta ar fi cel mai scăzut nivel de stocare a gazelor din cel puțin 2011, conform datelor de la Gas Infrastructure Europe.

Conform FT, nivelurile scăzute se datorează faptului că războiul dintre SUA și Iran a perturbat fluxurile de GNL prin Strâmtoarea Ormuz, unde sunt transportate de obicei 20% din aprovizionarea globală, precum și producției reduse din Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Instalațiile de depozitare din UE au început perioada de reaprovizionare cu o ocupare de doar 28%, după o iarnă deosebit de rece, un nivel sub normalul pentru acest sezon. Astăzi, potrivit GIE, gradul mediu de ocupare al acestora este de 48%. Stabilizarea și scăderea prețurilor în Europa au dus la dificultăți în atragerea de încărcături de GNL.

După cum notează Natasha Fielding, analistă la Argus Media, deși scăderea prețurilor gazelor naturale a stârnit speranțe privind creșterea ofertei din Orientul Mijlociu, „ cu cât vom vedea mai mult timp o ofertă limitată de GNL, cu atât stocurile europene de gaze vor fi mai mici la începutul iernii și cu atât va fi mai mare probabilitatea unor explozii ale prețurilor în timpul iernii".

Se observă că prețurile TTF se situează în jurul valorii de 40 de euro pe megawatt-oră, puțin mai mari decât înainte de începerea războiului dintre SUA și Iran și în limitele normale pentru această perioadă a anului.