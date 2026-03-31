Cutii întregi cu sute de mii de euro găsiți de DNA în casa șefului ARR - fostul șef de cabinet al lui Grindeanu de la Ministerul Transporturilor

Cutii de carton cu calupuri de sute de mii de euro au fost găsite de anchetatorii DNA în casa șefului Autorității Rutiere Române (ARR) Cristian Anton (fost sef de cabinet al lui Sorin Grindeanu cand acesta din urmă era ministru al Transporturilor). Până la momentul difuzării acestui material s-ar fi găsit deja, doar la Anton, 77.000 de lei și peste 340.000 de euro. DNA lucrează de mai mult timp în acest dosar.

Toate sumele de bani se indexează într-un proces verbal ce va conține seriile și cupiurile bancnotelor găsite sumele finale și alte detalii tehnice. Perchezițiile continuă și la acest moment iar la finalizarea acestora mai mulți suspecți între care și Anton vor fi aduși la sediul DNA Central pentru audieri. Dosarul instrumentat de Serviciul Teritorial Cluj al DNA vizează și alte persoane în afară de Anton și se referă la fapte de luare și dare de mită precum și la dirijarea unor concursuri precum și la divulgarea unor subiecte, potrivit acelorași surse.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declanșat o operațiune de amploare la Autoritatea Rutieră Română, într-un dosar care vizează presupuse fapte grave de corupție. Ancheta, aflată în desfășurare de mai mult timp, scoate la iveală suspiciuni privind un sistem organizat prin care examenele ar fi fost promovate fraudulos, fie prin intervenții, fie în schimbul unor sume de bani. În vizorul anchetatorilor se află inclusiv conducerea instituției, iar descinderile au loc atât la sedii oficiale, cât și la domiciliile unor persoane implicate.

Procurorii DNA fac percheziții în această dimineață la Autoritatea Rutieră Română, suspectând săvărșirea mai multor fapte de corupție. Faptele suspectate a fi săvârșite sunt trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat. În atenția procurorilor se află chiar directorul ARR, Cristian Anton. Anchetatorii suspectează că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, se dădeau fie de alte persoane, fie contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru un examen. Procurorii cred că situația e regăsită, nu numai în București, ci și în județe ca Mehedinți și Arad.