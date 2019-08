Cutremur puternic in Romania, in aceasta dimineata

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, la ora 6:08, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

Intensitatea cutremurului, in zona epicentrala, a fost de I grad pe scara Mercalli. Seismul a avut loc la o adancime de 139 de kilometri si s-a resimtit in apropierea oraselor: Nehoiu (44 km), Odobesti (50 km), Covasna (53 km), Ramnicu Sarat (55 km) si Buzau (56 km).

De la inceputul lunii august si pana in prezent, in Romania au avut loc 19 seisme, cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 4,2 pe scara Richter. In acest an, in Romania, cel mai puternic cutremur s-a produs pe 9 ianuarie 2019, in judetul Buzau, si a avut o magnitudine de 4,4 grade pe scara Richter.