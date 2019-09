CV-ul lui Alexandru Cumpănașu: Masterand la o universitate din Elveția fără să fi absolvit o facultate

Alexandru Cumpănașu, candidat la alegerile prezidențiale, a urmat, recent, cursuri de master la o universitate din Elveția, potrivit CV-ului său intrat în posesia jurnaliștilor mainnews.ro. În document nu apare însă facultatea pe care ar fi absolvit-o Cumpănașu. Deși candidează la alegerile prezidențiale, acesta nu are un CV public, așa cum au ceilalți candidați. Redacția mainnews.ro a încercat să ia legătura cu Alexandru Cumpănașu, însă nu a putut fi contactat.

Din document reiese că din noiembrie 2016 este student la master la Open University din Elveția. Cu toate acestea, în CV-ul lui nu apare facultatea pe care ar fi urmat-o. Mai mult, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Cumpănașu nu ar fi absolvit o astfel de formă de învățământ. Toate informațiile menționate la capitolul „Educație și formare" se referă la cursuri sau la atestatele obținute, nu și la formele de învățământ urmate.

În 2016, Robert Turcescu susținea că președintele Coaliției pentru Modernizarea României nu a absolvit o facultate. „Gaseste cineva un curriculum vitae al lui Alexandru Cumpanasu? Ala de la Asociatia pentru Implentarea Democratiei, ala care se chinuie sa faca o emisiune cu ambasadori la Realitatea Tv!

Uite care e pontul: o sursa bine informata imi spune ca numitul Cumpanasu n-a terminat nici macar anul I de facultate. Deci n-are studii superioare. Asta nu-i bai ca, deh, tara are nevoie de toti oamenii ei, cu sau fara facultate. Numai ca alde Cumpanasu PREDA de niste ani buni fel de fel de cursuri pe la Colegiul MAI.Deci? Facem un tic-tac cu "specialistul" Cumpanasu?Later edit: Cumpanasu are contract si la SNSPA si, dupa cum se vede si in captura de mai jos, se da mare specialist si in fata unor minti tinere adunate de liberali la Institutul de Studii Populare. E deja prea multa impostura, nu? Hai cu CV-ul Cumpanasului! Sau n-avem?", scria Turcescu pe Facebook.

Potrivit documentului, în perioada 1996-2000, Cumpănașu a obținut un atestat profesional ca programator, analist, ajutor, la Colegiul Național „Ionița Asan" din Caracal.

În anul 2005, Alexandru Cumpănașu a primit două diplome de participare la evenimente politice, iar un an mai târziu, acesta a obținut un certificat de absolvire la un curs de securitate internațională, în cadrul Colegiului Național de Apărare al MApN.

În anul 2008, Cumpănașu a mai obținut un certificat de participare, în cadrul unui eveniment de politici publice, organizat în București.

În martie 2005- aprilie 2006 a fost Colaborator la Asociația Română pentru Transparență, Organizație non-guvernamentală din România, membră a Transparency International.

Din octombrie 2015 până în prezent, Alexandru Cumpănașu este președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României.

În perioada 2015-2017, candidatul la prezidenţiale a avut o emisiune la Realitatea TV, numită „Ambasador România". Din 2017 s-a mutat la Antena 3, însă în prezent nu mai are nicio colaboarare cu televiziunile din România.

Din 2004 până în prezent, Alexandru Cumpănașu este director executiv al Asociației pentru Implementarea Democrației, o organizație non-profit.

Până la ora publicării știrii, Alexandru Cumpănaşu nu a putut fi contactat.

CV-ul lui Alexandru Cumpănașu

Alexandru Cumpănaşu, omniprezent în spaţiul public în scandalul Caracal

Alexandru Cumpănașu este unchiul adolescentei Alexandra Măceșanum care ar fi fost ucisă în iulie în Caracal, de către Gheorghe Dincă, după ce acesta a luat-o la ocazie. În urma tragicului eveniment, Cumpănașu a intervenit în cazul fetei și a apărut foarte des în spațiul public privind această cauză. Ulterior, acesta și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale, deși iniţial spunea că nu va candida.

„Pentru a arăta și pentru a convinge pe oricine că nu îmi doresc să fiu prizonierul unui scaun de la Cotroceni vă spun acum, că în măsura în care voi lua decizia de a candida la prezidențiale, eu nu îmi doresc decât doi ani la Cotroceni. Dacă voi ajunge acolo, doi ani sunt suficienți. O funcție de dragul funcției și de dragul de a fi președinte pentru mine nu are niciun farmec. În doi ani de zile, sau după doi ani, îmi voi da demisia, dacă voi candida și dacă voi câștiga, în doi ani, dragi români, voi rade de pe fața pământului toate clanurile din țara asta", este anunțul făcut de Alexandru Cumpănașu pe Facebook.

Pe 22 septembrie, Cumpănașu și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale, depunând, conform declarațiilor acestuia, 230.000 de semnături.

Cumpănașu, abonat la contracte cu statul român

Deși Cumpănașu acuză statul român de mafiotizare, el a primit, potrivit unor informații din spațiul public, prin Asociația pentru Implementarea Democrației, finanțări de la instituțiile statului. De asemenea, Alexandru Cumpănașu a derulat mai multe contracte din fonduri europene cu instituțiile statului român.

În anul 2009, Asociația pentru Implementarea Democrației a primit de la Ministerul de Interne suma de 3.788.008, 10 lei. În anul 2016, Curtea de Conturi a descoperit că Ministerul de Interne a plătit din bani publici prezența ong-ului condus de Alexandru Cumpănașu.

Alexandru Cumpănașu a avut legături chiar și cu Liviu Dragnea. În anul 2013, fostul lider al PSD, ca ministru al Dezvoltării și vicepremier, a lansat alături de asociația lui Cumpănașu proiectul „Politici anticorupție pentru cetățean, într-o administrație responsabilă".

În anul 2018, Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat un concurs de proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri și realizate de ONG-uri. Asociația condusă de către Cumpănașu a primit 1.000.000 de lei finanțare pentru proiectul „Românismul-trecut, prezent și viitor". Banii au fost livrați de Ministerul Culturii în trei șanse, în contul asociației lui Cumpănașu. Din contul asociației, potrivit Libertatea.ro, aproximativ 200.000 de mii de euro au fost virați direct în contul lui Cumpănașu ca venituri din drepturi de proprietare intelectuală, pentru „realizarea a trei opere". Este vorba despre 3 brosuri, care au avut 50 de pagini.

Din suma de 1.000.0000 de lei, tipărirea broșurilor a costat, potrivit sursei citate, 29.514 lei. Pentru prestări servicii au fost alocați 83.712 lei, iar pentru acțiuni promoționale și de publicitate, 42.692 de lei. Restul sumei s-a oferit pentru drepturi de proprietate intelectuală și beneficiarul a fost Alexandru Cumpănașu.

Cele trei broșuri au fost făcute cu copy/paste. La bibliografie, Cumpănașu a indicat de unde a luat texte, dar anumite surse pe care le-a folosit aveau preluat un text de pe un site care cita drept sursă Wikipedia. De asemenea, într-una dintre broșuri, unul dintre fragmente este copiat de pe un site de unde a schimbat doar 4 cuvinte.

Documentul poate fi consultat AICI