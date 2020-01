Dăncilă, întrebată de ce a anunțat mutarea ambasadei la Ierusalim: Ne uităm şi noi la televizor

Fostul prim-ministru Viorica Dăncilă a dezvăluit, la Digi24, cum a luat decizia de a muta ambasada României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: s-a uitat la televizor.

Dăncilă a spus că a vrut să le facă pe plac Statelor Unite şi că a obţinut informaţia că SUA şi-ar dori acest lucru „de la televizor".

"Am făcut un memorandum în guvern în care am citit părerea tuturor instituţiilor, astfel încât să pot să trimit la preşedinte. (...) Decizia o lua preşedintele. Aceasta este părerea mea, iar eu în calitate de prim-ministru am crezut şi cred că trebuie să fim alături de partenerul strategic care ne asigură securitatea. În momentul în care preşedintele Statelor Unite a anunţat despre mutarea ambasadei am considerat că noi, cei care ştim cât de important este partenerul strategic pentru ţară, să facem această decizie", a declarat Dăncilă.

Întrebată dacă știa ce și-ar dori americanii, Dăncilă a răspuns: "Nu, am văzut, deci avem şi noi informaţiile şi ne uităm şi noi la televizor, chiar dacă suntem prim-miniştri".