Dan Bucura devine jurnalist.ro! Un proiect online intr-o lume virtuală cu investigatii reale

Cunoscutul jurnalist Dan Bucura s-a decis in sfarsit sa intre-n pas cu vremurile si sa isi deschida un site jurnalistic, care sa se imbine armonios cu subiectele de presa pe care le promova pana acum cu foarte mare succes pe retelele de socializare. Urandu-i sa aiba aparte de cel putin acelasi succes si-n continuare, anuntand si ca in ceea ce ne priveste il vom sprijini si-n continuare, il lasam pe Dan Bucura sa-si descrie in continuare proiectul:

"Dragii mei,

Începând de astăzi mai fac și eu un pas în sensul adaptării la condițiile vremurilor noastre. Jurnalistul de investigații Dan Bucura devine jurnalist.ro. Lansăm așadar un site media în care veți putea găsi rubrici de actualitate, politică, social, dar și analize sau comentarii pertinente asupra subiectelor zilei. Am lucrat vreme de câteva săptămâni la construcția acestei platforme, al cărui nume cred că mă reprezintă. Vorbim de un site creat pentru toate tipurile de public, fără moguli sau interese economice în spate, care promite să nu își dezamăgească publicul.

O particularitate a jurnalist.ro va fi rubrica de 'Editorial VIP'. Vorbim de o secțiune în care vor publica personalități din toate domeniile texte nonconformiste, la libera lor alegere. Alte secțiuni la fel de interesante vor fi 'Pe teren' sau 'Politica zilei'. Se regăsesc în site și rubrici de nișă, precum 'Auto' sau 'Life Style'. Fără a se vrea un site de știri, jurnalist.ro va încerca să vină cu detalii și explicații pertinente asupra evenimentelor cotidiene. Inclusiv informațiile verificabile și pertinente de la cititori își vor găsi locul în paginile publicației.

Cu ocazia asta le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cei 22 de ani de gazetărie, în care am evoluat cu toții de la presa scrisă la fenomenul online. Celor care au furat demult startul către zona online le urez succes și le cer să fie îngăduitori cu mine, fiindcă sunt un ziarist vechi, la început de drum virtual..."

Dan Bucura - CV

Jurnalist de 22 de ani. A debutat la Adevărul, în epoca Dumitru Tinu. Vreme de 7 ani a fost reporter și redactor la secțiile Social, Eveniment și Servicii Speciale. În 2005, când la ziar a avut loc "marea scindare" și o parte din echipă a părăsit ziarul formând ulterior Gândul, a ales să rămână la Adevărul. A devenit șef de sectie Investigații și a coordonat echipa de dezvăluiri a ziarului, până la vânzarea acestuia către omul de afaceri Dinu Patriciu.

După tranzacție, Bucura s-a alăturat echipei Gardianul, unul din cotidianele omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. În ianuarie 2010, după ce omul de afaceri a hotărât să-și închidă toate publicațiile peste noapte, ca urmare a înfrângerii lui Mircea Geoană în alegeri, Dan Bucura s-a alăturat trustului de presă patronat atunci de Bobby Păunescu. A devenit colaborator și apoi realizator de emisiuni la B1TV, precum si senior-editor la Evenimentul Zilei. În toată această perioadă și-a păstrat linia de jurnalist de investigații.

În vara lui 2011 a acceptat propunerea proprietarului de la acel moment al ziarului Puterea și a preluat conducerea editorială a acelei publicații. În calitate de redactor șef a făcut parte din proiectul de relansare a acelui cotidian, atât pentru formatul print, cât și a celui online. A decis să se retragă din acel proiect în momentul în care Adrian Thiess, proprietarul ziarului a hotărât să își vândă acțiunile.

Din acel moment, Bucura s-a axat cu precădere pe zona TV, colaborând o bună bucată de vreme cu postul Realitatea TV. În paralel a acceptat și propuneri de parteneriat în online, cu preponderență alături de PSNews și ZiuaNews. În prezent activează ca free-lancer, în calitate de jurnalist de investigații, la posturi de televiziune precum B1TV, Realitatea Plus, Digi24 sau TVR.