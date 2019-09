Dana Girbovan il pune la punct pe Klaus Iohannis

Judecatoarea Dana Girbovan, respinsa de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de ministru al Justitiei,a explicat la emisiunea "Marius Tuca Show" de ce nu a fost de acord cu modul in care au fost formulate temele la referendum, sustinand ca in spatele principiilor sunt oameni si drepturile lor.

"Presedintele a facut vorbire la referendumul din 28 mai. In realitate oamenii au votat o justitie independenta, au ascultat indemnurile. Acesta a fost semnalul si votul pe care cetatenii l-au dat. Insa, dincolo de simbol, exista consecinte juridice, iar la momentul respectiv am atras atentia asupra acestui lucru pentru ca cele doua intrebari, care de fapt erau mai mult, 4-6, nu corespundeau valorilor pe care presedintele sustine ca le-a avut. Prima intrebare facea referire la amnistie si gratiere. Nu poti sa excluzi in mod absolut o persoana de la dreptul de a fi iertata. Am dat exemplu atunci, ca poti avea in inchisoare o persoana condamnata pentru coruptie, dar intr-un moment de cataclism, incendiu, ajuta alti oameni, sau este intr-o circumstanta umanitara deosebita, poate merita clementa statului", a declarat judecatoarea Dana Girbovan, respinsa de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de ministru al Justitiei.

"Intotdeauna in spatele principiilor sunt oameni. Daca noi, in numele principiilor calcam in picioare acesti oameni, inseamna ca noi nu am inteles nimic din democratie si le-am transforma pe toate in carcase goale, in slogane, care aduna voturi. Ori a fost datoria mea ca judecator si ca cetatean sa le explic si sa spun de ce este periculos sa se foloseasca populismul pentru a pune un blam asupra unei categorii de cetateni, indiferent de cine este vorba", a mai spus Dana Girbovan, la "Marius Tuca Show".