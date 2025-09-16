De ce NU trebuie să mănânci ouă fierte tari, mai ales după 40 de ani

Postat la: 16.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

De ce NU trebuie să mănânci ouă fierte tari, mai ales după 40 de ani

Ouăle sunt unul dintre cele mai populare și accesibile alimente din bucătăria noastră. Sunt nutritive, bogate în proteine și microelemente. Dar nu toată lumea știe că metoda de preparare joacă un rol cheie în utilitatea lor. Este deosebit de important să țineți cont de acest lucru după 40 de ani, când organismul începe să reacționeze diferit la alimente.

Când un ou este fiert mai mult de 8 minute, în jurul gălbenușului se formează un inel cenușiu-verzui. Acesta este rezultatul unei reacții între fierul din gălbenuș și sulful din albuș. Această nuanță în sine nu este toxică, dar semnalează că unele substanțe nutritive s-au pierdut și produsul a devenit mai greu de digerat, relatează The Health Site.

Ouăle fierte tare au o textură densă, mai greu de digerat decât ouăle fierte moi sau fierte în apă. Acest lucru pune o presiune suplimentară asupra stomacului și intestinelor, în special la persoanele cu vârsta peste 40 de ani, când metabolismul încetinește treptat.

Cele mai utile sunt ouăle fierte moi, care sunt fierte timp de 3-4 minute. Acestea sunt mai ușor de digerat, conțin un maxim de vitamine și nu supraîncarcă sistemul digestiv. Ouăle poșate sau omletele la abur sunt o altă opțiune sănătoasă pentru cei care țin la sănătatea lor. După ce apa fierbe, este util să scufundați ouăle în apă rece - acest lucru oprește procesul de gătire și facilitează decojirea lor.

Riscuri:

  • Conținut ridicat de colesterol. Gălbenușul de ou conține mult colesterol „rău", care în cantități mari poate crește riscul de ateroscleroză, atac de cord și accident vascular cerebral.
  • Dificultăți digestive. Proteina densă din ouăle fierte tare se digeră lent, ceea ce poate provoca greutate, balonare și disconfort.
  • Risc cardiovascular. După vârsta de 40 de ani, vasele de sânge devin mai puțin elastice, iar consumul excesiv de ouă fierte tare poate agrava bolile de inimă.
  • Solicitarea ficatului și a vezicii biliare. În cazul problemelor cu sistemul biliar, ouăle fierte tare pot provoca o exacerbare.
  • Pierderea nutrienților. Gătirea prelungită distruge o parte din vitaminele B și antioxidanții, făcând produsul mai puțin nutritiv și benefic.
