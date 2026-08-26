De ce omenirea nu va mai putea controla AI-ul - avertizează Elon Musk

Cel mai bogat om al lumii, Elon Musk, crede că inteligența artificială va deveni, la un moment dat, atât de avansată, încât omului îi va fi imposibil să o mai controleze.

Aceasta este doar una dintre declarațiile tranșante pe care Elon Musk le-a făcut în primul discurs ținut în fața angajaților Cursor AI, companie pe care a cumpărat-o recent.

Din cauză că omenirea nu va putea controla AI-ul, Musk spune că este important ca SpaceXAI să construiască o tehnologie care să realizeze acest control automat, înaintea companiilor rivale.

SpaceXAI este unul dintre marii producători de modele lingvistice, astfel că Elon Musk este, în același timp, îngrijorat și interesat financiar de evoluția acestei tehnologii.

În același discurs, Musk a recunoscut că Grok, modelul lingvistic dezvoltat SpaceXAI, se află acum mult în urma concurenței ca nivel de performanță.

Conform acestuia, Anthropic este liderul detașat al acestei piețe în prezent. Lansate în urmă cu mai multe luni, modelele Mythos sunt considerate cele mai bune, neavând încă un concurent de același nivel.

SpaceXAI a cumpărat recent, cu 60 de miliarde de dolari, Cursor AI, care deține o platformă avansată de programare autonomă, cu ajutorul AI-ului. Scopul evident al achiziției este îmbunătățirea abilităților de programare ale AI-ului Grok, dar și accesul la specialiști și putere suplimentară de calcul.