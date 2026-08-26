Un judecător a respins apelul „frivol" al lui asistentei lui Epstein. Ghislaine Maxwell este singura persoană condamnată în dosar
Postat la: 26.08.2026 |
Un judecător federal american a respins, marți, 25 august, o cerere formulată de Ghislaine Maxwell, complicea principală a infractorului sexual Jeffrey Epstein, prin care aceasta solicita anularea condamnării sale pentru trafic sexual. Acesta a calificat acuzațiile făcute de fosta asistentă a lui Epstein drept „frivole" și „lipsite de temei".
Singura persoană condamnată pentru o infracțiune legată de fostul om de afaceri, care a murit în 2019 într-o celulă a închisorii din New York în timp ce își aștepta procesul, ea a fost condamnată la 20 de ani de închisoare.
În hotărârea sa, judecătorul Paul Engelmayer a considerat că argumentele invocate de Ghislaine Maxwell, potrivit cărora drepturile sale constituționale au fost încălcate în timpul procesului și al condamnării sale, erau lipsite de temeiuri serioase.
În vârstă de 64 de ani, fiica magnatului presei britanice Robert Maxwell a fost găsită vinovată în 2021 de faptul că i-a furnizat lui Jeffrey Epstein fete minore.
Moartea omului de afaceri din New York a alimentat nenumărate teorii ale conspirației, conform cărora acesta ar fi fost asasinat pentru a împiedica dezvăluiri jenante despre personalități de prim rang.
Donald Trump, care le-a promis susținătorilor săi dezvăluiri senzaționale în acest dosar, a suferit un eșec rușinos de când guvernul său a anunțat, în iulie 2025, că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare.
Administrația a fost în cele din urmă obligată de Congres, iar Departamentul de Justiție a publicat 3,5 milioane de pagini, evidențiind în special legăturile strânse ale agresorului sexual cu numeroase personalități din lumea afacerilor și politică. Donald Trump, care a menținut o lungă prietenie cu Jeffrey Epstein înainte de a se distanța de el, a susținut întotdeauna că nu a știut nimic despre acțiunile sale.
În februarie, Ghislaine Maxwell a refuzat să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților. Avocatul ei a explicat că va vorbi doar dacă Donald Trump îi va acorda grațierea.
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