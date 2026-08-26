Românii caută tot mai multe mașini electrice după scumpirea carburanților. Cât costă 15 mii de kilometri în funcție de tipul motorului

Scumpirea carburanților schimbă comportamentul de consum în toată Europa, inclusiv în România. Solicitările pentru automobile electrice au crescut cu 59% în România de la izbucnirea conflictului cu Iranul, potrivit unei analize publicate de Reuters.

Înmatriculările de automobile electrice au crescut în luna iulie cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut în cele 16 piețe europene analizate, care acoperă peste 90% din vânzările de mașini din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Electricele au ajuns astfel la 25,7% din totalul autoturismelor noi vândute în aceste piețe, interesul fiind alimentat de carburanții scumpi, apariția unor modele mai accesibile și subvențiile oferite în anumite state.

Datele pentru prima jumătate a anului confirmă tendința, astfel că în Uniunea Europeană au fost înmatriculate peste 1,22 milioane de mașini complet electrice, cu 40,5% mai multe decât în perioada similară din 2025, iar cota lor de piață a urcat la 20,7%, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile.

Creșterea vânzărilor nu înseamnă însă că automobilul electric este automat cea mai ieftină alegere pentru orice șofer, deoarece rezultatul depinde de consum, de prețul plătit pentru energie și, mai ales, de locul în care este încărcată bateria. Diferența devine mai ușor de observat într-un calcul pentru 15.000 de kilometri, distanță echivalentă cu aproximativ 1.250 de kilometri pe lună.

Cât costă 100 de kilometri cu o mașină electrică

O simulare la un preț mediu de 9,55 lei pentru un litru de benzină standard și 10,23 lei pentru motorină și un cost de 1,3 lei kWh arată că mașina electrică rămâne varianta cu cel mai mic cost de deplasare, însă avantajul depinde de locul în care este încărcată. Un șofer care folosește energia de acasă poate economisi aproape 6.400 de lei pe an față de unul care conduce o mașină pe benzină, în timp ce încărcarea exclusiv la stațiile rapide reduce economia la mai puțin de jumătate.

Interesul pentru mașinile electrice ar putea crește și în perioada următoare. AFM a deschis iar înscrierile în Programul Rabla 2026, prin care cumpărătorii pot reduce o parte din diferența de preț față de un automobil cu motor termic.

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie anterior în Programul 'Rabla' 2026 vor avea o nouă oportunitate de a solicita finanțare începând de marți, 25 august, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea de înscriere va fi deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile, iar înscrierea se realizează prin aplicația online existentă pe site-ul AFM.

În cadrul Programului 'Rabla Auto' 2026, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei - pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.