Ucrainean reținut în România, bănuit de poliția germană că activa într-o rețea de agenți sabotori controlată de Rusia

Un ucrainean reținut în România este bănuit de anchetatorii germani de apartenența la o rețea de agenți controlată de Rusia, care desfășoară activități de sabotaj în Europa. Tânărul a fost suspectat recent de legături cu o ascunzătoare de arme și muniții descoperită în apropiere de Berlin.

Ministrul de interne al Germaniei a declarat săptămâna trecută că autoritățile germane discută posibila extrădare a bărbatului din România.

Revista germană Der Spiegel citează din dosarele unei anchete poloneze, potrivit cărora un ucrainean în vârstă de 24 de ani a luat un autobuz din Polonia spre Berlin la 1 octombrie anul trecut și a ridicat două colete conținând arme de mână de pe marginea unui drum din estul Berlinului, pentru a le ascunde apoi într-un depozit subteran situat lângă un lac din sud-estul capitalei germane.

Conform revistei germane, acesta s-a întors cu autobuzul în Polonia, dar a fost reținut ulterior la București împreună cu un alt ucrainean, fiind suspectat că a expediat colete conținând dispozitive incendiare prin intermediul serviciului ucrainean de curierat rapid Nova Post.

Der Spiegel citează serviciile de informații românești, care au afirmat că cei doi suspecți fac parte dintr-o rețea de sabotori controlată de serviciile de stat rusești, care vizează țările europene.

Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Procurorii federali germani au refuzat să comenteze, iar agenția poloneză de securitate internă și parchetul de stat nu au răspuns imediat.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat săptămâna trecută că nu poate exclude implicarea unor puteri străine, descriindu-l pe suspect ca fiind un „agent de rang inferior" fără cunoștințe despre lanțul său de comandă. Dobrindt a afirmat la momentul respectiv că suspectul a fost reținut și pentru că a ajutat la pregătirea unor atacuri cu colete-capcană.